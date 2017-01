Conosci la differenza tra tonico e softener?

Tra i segreti della beauty routine da “rubare” alle donne orientali c’è sicuramente il softener, il prodotto skincare con ogni probabilità più acquistato e utilizzato dalle giapponesi. Lo chiamano KESHOU SUI, combinazione di parole che significano rispettivamente “Cosmetica” e “Acqua”, a testimoniare il forte legame che il Giappone ha con quest’elemento naturale e il conseguente concetto di idratazione.

In quanto abitanti di un’isola circondata dal mare, il popolo nipponico ha infatti sviluppato un fortissimo rapporto con l’acqua, che ben si riflette sulle usanze della tradizione – come si evince dal “misogi”, il rituale shintoista di purificazione attraverso l’acqua – e sulle abitudini legate alla cura del corpo, come il celebre rituale del bagno. Non per nulla, le donne giapponesi associano l’idea di una pelle sana, bella e luminosa proprio a un viso perfettamente deterso e idratato.

Il softener, in questo senso, si rivela un preziosissimo alleato nella fase di trattamento che viene subito dopo la detersione, grazie alle funzioni determinanti che lo caratterizzano: elimina la ruvidità dello strato corneo aumentando la permeabilità cutanea e preparando la pelle ad assorbire meglio i trattamenti successivi. In più, favorisce il perfetto equilibrio tra sebo e idratazione, rendendo la pelle morbida e idratata.

Rispetto al tonico utilizzato dalle donne occidentali per detergere, rinfrescare e astringere l’epidermide durante la pulizia del viso, la formula del softener può comprendere funzioni specifiche aggiuntive e benefici molteplici, a seconda del tipo di pelle e delle necessità.

Le tipologie dei prodotti a marchio Shiseido - l’azienda cosmetica giapponese che ha ideato e lanciato sul mercato la formula del softener - possono svolgere infatti un’azione Riequilibrante (ripristinando il PH e reidratando dopo la pulizia), Illuminante (grazie alla presenza di ingredienti che uniformano il tono cutaneo e donano un aspetto radioso), Levigante (stimolando la naturale esfoliazione per ottenere una pelle più morbida e una superficie più liscia), Nutriente (mantenendo l’idratazione e agendo in profondità) e Astringente (ricompattando i pori dilatati della pelle e combattendo l’eccesso di sebo).

La differenza tra un’epidermide trattata con il tonico e una trattata con il softener la si vedrà non tanto subito dopo l’applicazione del prodotto, quanto alla fine di tutta la routine di bellezza personale. Quando lo splendore naturale della pelle sarà così evidente da trasformare il softener in uno speciale “beauty must”, cui risulterà davvero difficile rinunciare!