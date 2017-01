7 tips per dare tono al viso, come quella del freddo

Superati i 35 anni, la pelle del viso inizia a perdere elasticità e compattezza. Le guance sembrano svuotarsi e i lineamenti cascare irrimediabilmente verso il basso. Soluzioni per contrastare questo effetto fortunatamente ne esistono. Ecco quelle più efficaci per mantenere elasticità e compattezza della pelle.

1. Parti dall’alimentazione, e integra la dieta con cibi a base di vitamina E e di acidi grassi come gli omega-3, questi ultimi si trovano nell’olio di oliva, per cui è una buona abitudine, per la bellezza della pelle, ma anche per fare del bene ai nostri organi interni, prendere un cucchiaino di olio al mattino a digiuno. Perfetto anche mangiare avocado una volta a settimana ricco di vitamina E.

2. Applicare maschere su viso collo e décolleté a base di olio di mandorle dolci e burro di karité: sono altrettanto ricchi di vitamina E, per cui è buona cosa farne applicazione regolare per prevenire il rilassamento della pelle del viso e del collo.

3. Picchietta sul viso, anche tutti i giorni, dei cubetti di ghiaccio: il freddo riattiva la microcircolazione e risveglia la produzione di fibroblasti indispensabili per la produzione di collagene da cui dipende il turgore e l’elasticità della pelle.

4. Usare un siero e crema tonificante, come Bio – Performance LiftDynamic di Shiseido: ristruttura la pelle dagli strati più profondi, ne migliora la densità. Favorisce la proliferazione dei fibroblasti nel derma ripristinando rapidamente elasticità e compattezza. Contrasta anche le rughe meno visibili, il rilassamento e la ruvidità. In più, mantiene la pelle profondamente idratata ed elastica per tutto il giorno.

5. Se fumi, smetti subito: il fumo causa il 50% della perdita di tono della pelle.

6. Fai regolarmente uno scrub o un peeling al viso, collo e décolleté per stimolare e rigenerare la pelle.

7. Fai dei massaggi al viso, picchiettando i polpastrelli dalla fronte verso il mento, passando sugli zigomi. Bastano due minuti al giorno, meglio quando applichi la crema, o poco prima.