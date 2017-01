Viso: gli errori da non fare con la detersione

È ormai dimostrato che la pelle ha bisogno di essere perfettamente detersa per poter sfruttare appieno i trattamenti che riceve. Per eliminare le impurità e i residui biologici e atmosferici e per preservare il film idrolipidico, naturale barriera della pelle. Soprattutto per la pelle sensibile è importante rafforzare il suo equilibrio fisiologico e una buona detersione è parte fondamentale di questa attività. Come spiega anche la dermatologa, dott.ssa Corinna Rigoni: «Una buona detergenza è indispensabile come primo passo verso una pelle in buono stato di salute. Latte detergente, gel, tonico, acqua micellare meglio se potenziati da sostanze anti-ossidanti e riequilibranti. Da qualche tempo però si sono aggiunti altri strumenti, le spazzole detergenti e purificanti che eliminano anche le particelle più tossiche, quelle dell’inquinamento atmosferico che penetrano in profondità, diventando un’alternativa decisamente efficace, anche per le pelli più sensibili».

È bene ricordare che è importante utilizzare prodotti non aggressivi, specifici per rimuovere trucco, smog e polveri fini e contribuire a eliminare le tossine che impediscono la corretta ossigenazione cutanea. Per detergere correttamente il viso è importante prima di tutto individuare il proprio tipo di pelle, secca, sensibile, normale o mista, perché ciascuna ha bisogni specifici che non possono essere soddisfatti da qualsiasi detergente. Con la sensibile, meglio utilizzare prodotti come le acque micellari, efficaci nel rimuovere le particelle inquinanti e il trucco senza causare irritazioni, dato che non necessitano dell’acqua. Le salviettine, invece, andrebbero evitate perché se sono efficaci nel rimuovere il trucco, non lo sono altrettanto con le particelle inquinanti. Se si ha la pelle grassa, allora l’ideale è utilizzare detergenti a base di acido salicilico, ottimo riequilibrante della pelle grassa e mista, poiché in grado di proteggere il film idrolipidico senza causarne una pericolosa eliminazione.

C’è poi differenza tra la detergenza al mattino e quella serale. Un punto sul quale le coreane, con la loro skin routine, sono maestre. Dal sito Peach and Lily apprendiamo infatti che al mattino la detergenza è indispensabile per eliminare le tossine prodotte dalla pelle durante la notte. In questo caso occorre utilizzare un detergente delicato, che non secchi troppo la pelle. Alla sera, invece, occorre eliminare trucco e impurità accumulate durante la giornata, dunque le coreane consigliano la doppia pulizia, ovvero utilizzare un detergente che rimuova le macro-particelle, olio, detergente schiumogeno, sapone o latte seguito da un prodotto più delicato che rimuova il tutto, compresi i residui del passaggio precedente. Importante che il gesto meccanico della pulizia non sia troppo energico, deve essere eseguito con estrema delicatezza e con movimenti dolci e lenti, certamente senza strofinare.

Oggi ci sono anche ulteriori metodi le spazzole per il viso, che garantiscono una profonda pulizia, ma attenzione: «Rappresentano certo un valido aiuto alla detergenza classica, per una pulizia più profonda della pelle che, con latte e acque micellari, non si riesce a ottenere». Quali vantaggi hanno? «Eliminano anche le particelle più tossiche, quelle dell’inquinamento atmosferico che penetrano in profondità. In questo caso le spazzole diventano un’alternativa decisamente efficace», spiega la dott.ssa Rigoni. Sono adatte a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili? «Non proprio. Chi ha la pelle particolarmente sensibile deve fare più attenzione o evitarle. Ad ogni modo, non insistere e non premere troppo sulle zone più delicate».

Anche l’acqua, o meglio la sua temperatura, ha una certa importanza: «Occorre utilizzare sempre l’acqua tiepida. Fredda stimola la circolazione, ma diventa controproducente se si hanno problemi di couperose o rosacea. Non deve essere calda, poiché incide sui vasi capillari che potrebbero danneggiarsi a causa del calore», spiega ancora la dott.ssa Rigoni.

Infine, l’ideale sarebbe utilizzare un tonico, per bilanciare il ph della pelle che i detergenti, in genere, tendono a rendere più alcalino, esponendo la pelle a irritazioni e infiammazioni.