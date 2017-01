Cinque rimedi antifatica per neomamme

È subito dopo la gravidanza che arrivano i momenti più belli e più intensi: quelli che vedono ogni donna concretamente immensa nella cura del proprio bambino! E non importa la fatica, non importano le nottate, l’impegno fisico, la continua richiesta di attenzioni: si è alle prese con il regalo più bello che la vita ci ha fatto: cosa c’è di più importante?

Eppure, proprio in questi momenti di grande felicità e tenerezza, quando le attenzioni costanti che l’essere mamma richiedono si ripercuotono anche sull’aspetto e sull’energia fisica, prendersi cura della propria femminilità può rivelarsi doppiamente utile al fine di preservare lo splendore naturale e, al tempo stesso, ritemprare l’umore attraverso sane micrococcole di benessere.

Del resto, è risaputo: mamme che dedicano alla cura di se stesse almeno 15 minuti al giorno riescono ad affrontare meglio le richieste del neonato! Ecco allora qualche suggerimento su come contrastare la fatica sfruttando al meglio quella piccola porzione di tempo “tutta per sé”.

Prendi l’energia del Guerriero

Dopo il parto non sarà facile intraprendere o ricominciare subito un programma di attività fisica. Esistono, tuttavia, discipline rilassanti e rigeneranti come lo yoga, al quale attingere anche semplicemente provando una posizione che aiuti a recuperare energia quando ci si sente “scariche”. Una fra tutte? Quella del Guerriero. Da provare al mattino per affrontare la giornata.

Elimina la stanchezza dal viso

Si sa: è soprattutto sul viso della neomamma che si leggono i principali segni della fatica post gravidanza! Un’attenzione costante alla cura della pelle, per contrastare opacità e perdita di tono, diventa pertanto fondamentale. Anche nell’ottica di mantenere sempre quell’aspetto fresco e curato che tanto bene fa all’umore!

Una soluzione express per “iniettare” sulla pelle un mix di sostanze nutritive e rivitalizzanti, che agiscano da booster di energia, si chiama Mésolift, ed è una crema dalla texture fresca e morbida, concepita dai Laboratori Lierac prendendo spunto proprio dalla mesoterapia facciale, tecnica che consiste nell’iniettare sostanze rivitalizzanti direttamente nel mesoderma con l’impiego di aghi sottilissimi.

Il suo punto di forza? Sta nella formula energizzante, composta da 5 vitamine (A, C, E, B5, B6), 6 minerali (calcio, magnesio, rame, zinco, manganese, potassio) e acido ialuronico: una miscela perfetta per ridurre visibilmente i segni della pelle stanca sul volto delle neomamme, con un semplice gesto di bellezza, da compiere al mattino e alla sera.

Ritempra il corpo con acqua calda e aromatepia

Sciogliere la tensione muscolare? Non c’è niente di meglio dell’immergersi, anche per pochi minuti, in acqua calda aromatizzata. Le fragranze giuste da procurarsi: lavanda per favorire l’armonia, zenzero per un effetto stimolante, gardenia per un’azione rilassante.

Scaccia la tensione con le gambe in su

Sono una delle parti del corpo più soggette all’affaticamento. Sollevare le gambe per 10/15 minuti ogni giorno può pertanto diventare un’abitudine semplice ed efficace che consente di avere un immediato effetto benefico. Tale posizione, infatti, oltre ad alleviare la stanchezza dei muscoli, ha anche un effetto calmante e antistress sul sistema nervoso.



Stimola il cervello col tè verde

Sorseggiare lentamente una piacevole bevanda ha già di per sé un effetto rigenerante. Optare, nello specifico, per un tè verde permetterà di sfruttarne le potenti proprietà antiossidanti dovute alla presenza di polifenoli come flavonoidi e catechine, e di recuperare slancio in maniera delicata, stimolando il metabolismo e le cellule cerebrali.