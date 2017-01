Viso: come agisce il layering (e perché fa bene alla pelle!)

Molte di voi lo sanno già: per layering si intende quel rituale di applicazione “a strati” di prodotti cosmetici, di cui le donne giapponesi si servono per curare ed esprimere al meglio la propria bellezza. E saprete anche perché eseguire una beauty routine quotidiana seguendo la tecnica del layering è decisamente meglio!

Quello che forse ancora non sapete è, invece, come questa tecnica funzioni esattamente, quali meccanismi di azione sfrutti e quali vantaggi può realmente apportare all’epidermide.

Lo abbiamo chiesto a Carlo Introini, microbiologo e direttore tecnico-scientifico di Shiseido Italia, azienda giapponese pioniera nel campo della dermocosmesi e della ricerca biotecnologica.

«La fisiologia cutanea è complessa: esiste una suddivisione di strati che “dialogano” fra loro ma che hanno struttura ed esigenze differenti», evidenzia l’esperto.

Quando parliamo di pelle, infatti, parliamo in realtà di vari livelli progressivi: «Lo strato corneo è quello più superficiale; l’epidermide rappresenta lo strato cutaneo medio, mentre a un livello più profondo c’è il derma, dove risiedono i fibroblasti, cellule interessate dal processo di invecchiamento. Sotto il derma abbiamo poi ipoderma e strato lipidico. Quest’ultimo tende ad aumentare con l’età, contribuendo a determinare il classico fenomeno del “rilassamento cutaneo”».

Attraverso la tecnica del layering diventa quindi possibile agire contemporaneamente sia sullo strato corneo, per detergere, riequilibrare e proteggere con prodotti per la pulizia, softner e solari o BB cream con Spf , sia sull’epidermide, con creme da giorno per idratare, sia infine sul derma, per nutrire e rigenerare in profondità con sieri e trattamenti antiage.

«Ciascun livello ha bisogno di prodotti diversi a base di ingredienti specifici differenti che ne favoriscano l’azione» spiega Introini. «In questo senso, lo studio si concentra soprattutto sull’area botanica, poiché la natura rappresenta un laboratorio chimico dalle enormi potenzialità. Le piante aromatiche, in particolare, svolgono tutte importantissime funzioni per la pelle, grazie alla loro intrinseca funzione antibatterica e antiossidante».

Un esempio fra tutti, quello del rosmarino, selezionato dai ricercatori Shiseido proprio per la formulazione di Bio-Performance LiftDynamic, una nuova linea di trattamenti (siero, crema viso e contorno occhi) che contrastano l’invecchiamento della pelle agendo al livello delle cellule staminali (tra l’epidermide e il derma) e quindi direttamente sui meccanismi di trasformazione cellulare.

«Ciascun trattamento eseguito durante il layering, inoltre, non interferisce con gli altri ma agisce e penetra al proprio livello di riferimento, senza sovrapporsi», precisa il microbiologo. «Unica accortezza: avere la pazienza di applicare ogni prodotto eseguendo sulla pelle un massaggio accurato e delicato, attendendo poi qualche minuto prima di procedere al successivo per favorire l’assorbimento».

In definitiva, basta eseguire il rituale per rendersi conto che l’effetto è di totale omogeneità e che il processo di “stratificazione” equivale, in realtà, a una progressione di gesti di bellezza che, come tanti piccoli tasselli da unire tra loro, andranno a comporre un unico, leggero e uniforme micro-puzzle: quello del vostro splendore naturale!