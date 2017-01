I rimedi naturali delle star

Le star sono famose per trattamenti beauty ai limiti dell’horror, come il vampire facial di Kim Kardashian o la puntura delle api di Gyneth Paltrow. Ma c’è chi tra loro si è dedicata a rimedi naturali beauty, anche fai-da-te.

Prendete nota e tenete a portata di mano la lista della spesa, gli ingredienti nel video sono 100% naturali e reperibili al supermercato:

- uovo: amato da Katy Perry per le maschere viso astringenti per purificare e tonificare la pelle;

- avocado: non solo per le insalate. Questo frutto è ricco di sostanze antiossidanti che previene i segni dell’invecchiamento grazie all’effetto antiossidante delle vitamine A ed E;

- caffè: ottimo per realizzare uno scrub corpo da mixare con una base oleosa a scelta tra olio di oliva o olio di semi;

- bava di lumaca: non fatevi spaventare dal nome, se ancora non li conoscete vi consigliamo di leggere i benefici di questo ingrediente. La sua azione idratante, adatta sia per il viso che per il corpo, è ideale per chi ha la pelle secca e con piccole rughe.

