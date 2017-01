Perché con il layering è meglio

Il layering è il rituale di bellezza utilizzato dalle donne giapponesi che, come è risaputo, vantano una pelle fresca, perfetta e motivo di orgoglio oltre che di vero e proprio culto. La stratificazione dei prodotti che si applicano sul viso durante la beauty routine del mattino e della sera è il segreto di tale bellezza, ogni gesto ricopre un ruolo ben preciso e un ordine che non va assolutamente cambiato.

Gli step del layering sono 7: l’olio struccante, la detersione, la lozione, il siero, il contorno occhi, la crema e il balsamo labbra.























Esiste anche la versione abbreviata in 3 fasi per ottenere una pelle di porcellana in modo più fast. Come insegna Shiseido, si comincia preparando la pelle con un detergente schiumogeno, la si attiva con un trattamento specifico che ne migliori le capacità di difesa come Ultimune e si corregge attraverso il siero e la crema nutriente.

Il layering “crea dipendenza” e ci sono almeno sette motivi per cui se inizierete a trattare la vostra pelle secondo il rituale delle donne giapponesi non ne potrete più fare a meno:

PERCHÉ RENDE LA PELLE PERFETTA

Come quella delle donne giapponesi. Tonica, liscia, priva di imperfezioni, fresca e luminosa.

PERCHÉ RINGIOVANISCE

Le donne giapponesi dimostrano almeno dieci anni in meno rispetto alla loro età angrafica.

PERCHÉ TROVARE UN UOMO È PIÙ SEMPLICE

Nella cultura giapponese le donne devono avere una pelle perfetta per essere chieste in moglie e il loro viso deve diventare motivo di orgoglio per il marito. Gli uomini, infatti, hanno una vera e propria ossessione per la freschezza delle ragazze giovani.

PERCHÉ STRATIFICARE NON VUOL DIRE APPESANTIRE

Il layering si compone di sette gestualità necessarie, dall’ordine e dalle regole ben precise. Ogni strato serve per preparare la pelle ad accogliere il trattamento successivo, senza lasciare la sensazione di avere la pelle appesantita dai prodotti.

È UN REGALO CHE FATE A VOI STESSE

Chi inizia a praticare il layering sul proprio viso raramento lo abbandona. La pelle migliora visibilmente in poco tempo, ma soprattutto è un gesto che regaliamo a noi stesse, una coccola beauty, un momento che ci prendiamo solo per noi e che aumenta la nostra consapevolezza.

NON RUBA TEMPO

Sette passaggi in sette minuti. Un tempo ragionevole per una routine di skincare da poter effetturare tutti i giorni. E per le più dinamiche esiste anche la versione in tre step.

È DA BEAUTY SETTER

Le vostre amiche noteranno subito che avete una radiosità nuova in viso e vorranno sapere qual è il vostro segreto…