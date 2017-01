Pelle perfetta: cinque benefici della detersione mattutina

D’accordo: sei andata a letto struccata, pulita, idratata, perfettamente in linea con le necessità di una pelle che si prepara ad affrontare la notte. Ma sei sicura di aver prestato la medesima cura, di aver compiuto altrettanti gesti fondamentali per la tua bellezza anche al successivo risveglio?

Il primo segreto del mattino, per destare lo splendore della pelle e prepararla accuratamente alla beauty routine e al make up, è quello di lavarsi sempre il viso, con attenzione. Lo insegnano le donne giapponesi, maestre nella cura di sé e da sempre fedeli al rituale mattutino della detersione. Un’abitudine fondamentale per ogni donna, poiché legata a vari benefici, non soltanto estetici. Eccone cinque:

1. Rimuove polveri e sostanze irritanti

Durante il sonno, la pelle tende ad accumulare allergeni e detriti ambientali. Sulla federa, infatti, possono depositarsi polveri e sostanze irritanti prodotte da condizionatori o riscaldamenti, finendo per trasferirsi sulla pelle del viso mentre si dorme.

2. Toglie residui di trucco

Sicura di aver rimosso il trucco alla perfezione, durante la beauty routine serale? Se così non fosse, un accurato lavaggio del viso mattutino permetterà di rimuovere eventuali residui.

3. Scioglie il sebo prodotto di notte

Lavare il viso al mattino aiuta a rimuovere il sebo prodotto durante il sonno, la cui presenza ostacolerebbe la penetrazione e l’efficacia dei trattamenti skincare, nonché la corretta applicazione del make up.

4. Elimina le cellule morte

Mentre si dorme, la pelle si rigenera. L’accurata detersione mattutina aiuterà a eliminare le cellule morte dell’epidermide, rinnovandone la luminosità.

5. Aiuta chi soffre di rosacea

Nelle pelli più sensibili, in particolare quelle che soffrono di rosacea, un’accurata pulizia, a partire dalla detersione con acqua, è fondamentale per ridurre il numero di demodex, i piccoli acari della pelle che si sviluppano all’interno dei pori e che la presenza di sporco e detriti alimenta.