I tool beauty che vi rivoluzioneranno la vita nel 2017

Massima resa, minimo sforzo. Nell’universo beauty siamo diventata tutte un po’ Millennials, vogliamo la perfezione in poco tempo e nel modo più semplice possibile. E noi vi riveliamo quali sono gli oggetti must-have che rivoluzioneranno la vostra routine di bellezza quest’anno, dal make-up allo skincare.

Siete in ritardo e non avete tempo di applicarvi lo smalto? Con l’anello porta boccetta, ad esempio, lo potete mettere anche in macchina. Mai sentito parlare dell’evoluzione della spugnetta beautyblender? Ha la texture in silicone ed è completamente ricoperta di glitter che la rendono oltre che pratica per correttore e fondotinta, un vero e proprio oggetto del desiderio per beauty junkies.

Tutto lo shopping è nella gallery, e stay tuned perché l’anno è appena iniziato…