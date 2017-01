SOS freddo

In questi giorni di gelo essere fashion è piuttosto complicato. Fa troppo freddo per indossare qualsiasi cosa. Unici outfit ammessi sono maglioni che vi fanno sembrare di due taglie in più ma hanno il pregio di nascondere i chili di troppo presi durante le feste, piumini modello omino michelin, stivali pelosi e cappelli stile regina delle nevi.

Insomma per combattere il freddo bisogna in qualche modo rinunciare a un po’ di fattore sexy. Ma non è finita qui. Perché con le basse temperature a risentirne è soprattutto la pelle e l’effetto Heidi con le gote rosse è assicurato, oltre alla sensazione di “pelle che tira”, screpolature e secchezza diffusa.

La soluzione per città e montagna, sole e neve, sono prodotti nutrienti e idratanti e che aiutano a mantenere integra la barriera lipidica. Gli ingredienti must sono: oli essenziali, burro di karitè, vitamina C e vitamina E, acido ialuronico, acido glicolico e ceramidi. Nella gallery il survival kit anti-freddo.