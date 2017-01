Selfie #nomakeup sì, ma con filtro

Il movimento #nomakeup alimentato da Alicia Keys continuerà a essere con noi per tutto il 2017, anzi può diventare un proposito per chi vuole iniziare l’anno all’insegna dell’autenticità. Le star, infatti, fanno fioccare selfie make-up free sui loro profili Instagram anche per salutare il 2017 in versione “real”, ma molte non rinunciano ai filtri.

E non sono solo Millennials le patite degli scatti rivelatori per dare coraggio a chi vuole smettere di nascondersi dietro il make-up e mostrarsi al mondo. Per un selfie senza trucco non c’è età e lo confermano Gisele Bündchen, Sharon Stone, Salma Hayek, Drew Barrymore, Cindy Crawford, Gwyneth Paltrow che non sono esattamente rappresentanti della Generazione Z, eppure sono entrate con onore nella categoria delle regine dei #nomakeup selfie.

La regola n.1 per riuscirci? Una pelle che sia fotogenica, a prescindere dalla visibilità di occhiaie e di lentiggini. Un’esigenza alla quale anche le case cosmetiche hanno sentito di dover rispondere per assistere le nuove generazioni che puntano al #nomakeup ma non riescono a vivere #nofilter.

Shiseido, infatti, ha lanciato un prodotto che sostituisce le App degli smartphone è “un filtro per la vita vera”. Si tratta di Ibuki Smart Filtering Smoother, con la Photogenic Skin Technology, un trattamento con micro-polveri assorbenti che riduce la visibilità dell’eccesso di sebo grazie all’Oil-Targeting Micro Powder, ma che allo stesso tempo previene la formazione di acne con l’aiuto dell’estratto di radice di bergenia ciliata, un ingrediente caro alla tradizione ayurvedica e buddista. Infine, il Phyto Target Complex della linea Ibuki migliora idratazione e funzione barriera, mentre l’estratto di maggiorana contrasta la disidratazione e il glycylglycine riduce la visibilità dei pori. Un must da borsetta che crea un effetto blur sulla pelle per un risultato mat e uniforme che dura per ore, senza dover ricorrere al trucco.

Indicazioni: da usare per evitare infiniti scatti di prova prima di postare il selfie migliore.