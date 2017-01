Saldi inverno 2017: le date e tutto quello che devi sapere

Hai già sbancato con i saldi invernali? Sei riuscita a fare grandi affari oppure ti sei limitata ad un giro di perlustrazione e ancora non hai la minima idea di cosa acquistare? La fine saldi 2017 è vicina… cosa aspetti?

Stavo scherzando! Non ti preoccupare, la fine dei saldi invernali 2017 è lontana (ma non lontanissima, fra poco ti svelerò tutte le date) e oggi ti darò tantissimi consigli beauty e non solo su cosa comprare ai saldi invernali 2017.

Ti restano più di 50 giorni per fare ottimi affari prima della fine saldi, iniziamo con tutti i prodotti beauty che non puoi assolutamente farti sfuggire.

Fai il pieno di acqua micellare, è un ottimo struccante in tutte le stagioni. Ti consiglio l’acqua micellare di Garnier ma mi trovo benissimo anche con quella di Bioderma.

Pensa alla bella stagione e…fai il pieno di creme solari! Alcune profumerie mettono in vendita i fondi di magazzino a prezzi ridicoli, certo sono di collezioni vecchie ma sono sempre creme solari (controlla bene la data di scadenza!).

Questo è il momento perfetto per acquistare una styler di lusso, punta tutto su GHD, io ne ho diverse e qui trovi un tutorial su come utilizzarle.

Durante i saldi negozi come H&M, Bershka, Primark & co mettono in vendita tantissimi prodotti beauty (come acqua profumate, make up e accessori) a prezzi ridicoli, evita i prodotti che vannoa contatto con la pelle (non sono dei migliori) mentre fai il pieno di pennelli e accessori per il trucco e parrucco.

Sei una fan dello shopping beauty online? Il miglior shop del momento (con saldi da urlo) è senz’altro Lookfantastic.it. Qui trovi tutte le styler di Ghd in saldo e tantissimi prodotti fantastici da Kerastase a Grow Gorgeus, io ho fatto davvero il pieno!

Passiamo al pezzo forte dei saldi: l’abbigliamento. Che vestiti comprare con i saldi? Ti lascio ad un video tutorial con i capi che non puoi assolutamente non avere e tutto il mio shopping.

Seguimi (e iscriviti) al mio canale youtube Alice Cerea per rimanere sempre aggiornata (e vedere tantissimi video beauty e non solo!). Lì trovi tantissimi consigli utili per lo shopping con i saldi e molto altro ancora.

Alla prossima!