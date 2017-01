Ore piccole? I rimedi del giorno dopo

Sei rientrata tardi ieri notte e al risveglio ti senti uno straccio. Niente di strano, tutte ci sentiamo così dopo una notte da leoni!

Ecco la mia beauty routine del giorno dopo, per riprendere un po’ di smalto e non apparire distrutta: per prima cosa lava il viso con acqua freddissima, se non hai problemi di couperose metti dei cubetti di ghiaccio in una bacinella, aggiungi un po’ d’acqua e fai degli impacchi. In questo modo risvegli il microcircolo e la pelle del viso appare subito meno spenta.

Gli occhi sono la nota dolente in questi casi. Puoi fare un impacco con due fettine di cetriolo ben fredde, oppure ricorrere al classico metodo del cucchiaino in freezer. Se vuoi un risultato perfetto e hai una manciata di minuti in più a disposizione usa il classico rimedio delle nonne: metti i filtri usati di due bustine di camomilla in freezer e quando sono ben freddi applicali sugli occhi per una decina di minuti, le borse e il gonfiore si attenueranno.

Puoi utilizzare il cetriolo, anche per una maschera da applicare su tutto il viso: frulla un cetriolo con un po’ di miele e un po’ di yogurt, metti il composto ottenuto in frigo per un’oretta, quindi spalma sul viso e sul contorno occhi. Dopo una ventina di minuti sciacqua bene e applica su tuto il viso una bella dose di crema idratante, meglio se tenuta in frigo per qualche minuto: le occhiaie saranno attenuate e il viso fresco e luminoso.

Se vuoi proprio essere al top, perchè magari hai un appuntamento importante, hai due fantastici alleati: il rossetto rosso, che dà subito un’aria sana e distoglie gli sguardi dagli occhi stanchi e l’illuminante, da applicare sugli zigomi alti, proprio sotto gli occhi, e sotto l’arcata sopraccigliare.