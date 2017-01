Bubble mask: la nuova maschera-mania del 2017!

Il 2017 è iniziato da poco, ma ha già con sé tantissime novità beauty che ci sorprenderanno tantissimo. Tra queste, non può assolutamente mancare la bubble mask. Già dal nome, capirete di che cosa si tratta, ma sapete perchè è diventata così virale su internet?

La bubble mask, è una maschera all’argilla, ma non è una semplice e comune maschera che si può trovare in profumeria. Si tratta di una maschera “spumosa“, o per meglio dire, bolliciosa, all’argilla. Il brand che la produce, si chiama Elizavecca Milky Piggy, ed è coreano., specializzato nella realizzazione di prodotti per la skincare.

Ma cosa ha di così sorprendente questa maschera? Cosa fa in più delle altre?

La particolarità della bubble mask, è la sua consistenza, che cambia nel momento in cui si lascia in posa. La bubble mask, è contenuta all’interno di un comune vasetto, si spalma con una spatola sul viso e la si lascia agire per circa 5-7 minuti. Una volta spalmata, quando la maschera inizierà ad agire, si trasformerà del tutto. Infatti, il nostro viso si riempirà di bollicine, e la maschera inizierà a lavorare sulla pelle della nostra faccia.

Il suo compito, è quello di purificare, pulire, esfoliare e idratare la nostra pelle fino in fondo. E’ utile anche contro le rughe, che vengono appianate in superficie. Insomma.. Una vera e propria scoperta se fa tutto quello che dice!

Su Instagram e YouTube, tantissime sono le persone che hanno provato la bubble mask e che hanno dato le loro prime impressioni su questo prodotto. Volete sapere come si usa? Ecco un video esplicativo.

Insomma, cosa ne pensate voi della bubble mask? Avete intenzione di acquistarla e provarla? Se siete alla ricerca di questo miracoloso prodotto, lo potete trovare in vendita su Amazon.it a meno di 13€!