5 Buoni Propositi Beauty

Il 2017 è finalmente arrivato, e con lui la lista infinita di buoni propositi che spesso e volentieri finiscono nel dimenticatoio. Io ho deciso di fare la mia lista a tema beauty, ecco quello che prometto alla mia pelle in questo nuovo anno.

Prometto di idratare ogni sera la pelle del viso, per mantenerla tonica e luminosa, con la crema all’olio di argan di Arganiae e HydroBlur di Clinique. Un piccolo e semplice gesto che fa la differenza.

La mattina e la sera è importante idratare anche il collo con una crema idratante da viso. Infatti questa zona tende a “invecchiare” presto, creando piccole rughe orizzontali decisamente anti estetiche.

Ogni settimana bisogna disintossicare il viso dalle impurità con una maschera, ecco le mie preferite. City Block Purifing Charcoal di Clinique, le maschere viso in tessuto di Sephora o la sua versione liquida notturna.

Non andrò più a dormire con il trucco, la pelle durante la notte ha bisogno di respirare e il make-up soffoca i pori. Quindi è importante struccarsi con acqua micellare e un leggero peeling esfoliante.

In questo 2017 prometto di usare anche un contorno occhi per prevenire le rughe da espressione e ridurre borse e occhiaie. Un defaticante leggero e idratante come quello della linea Pep-Start di Clinique, oppure un trattamento Nuxe con azione anti-età, o ancora un trattamento notturno come Advanced Night Repair Eye di Estèe Lauder.

Forse non tutti i buoni propositi a lungo termine sono semplici da mantenere, ma quando si parla di beauty è necessario creare una vera e propria routine di bellezza, per far sì che ogni gesto diventi una sana abitudine.

Prendiamoci cura della nostra pelle e buon anno!