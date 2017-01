Una pianta millenaria, dalle molteplici proprietà, che da sempre viene scelta come ingrediente per le creme da corpo e soprattutto per quelle da viso. Stiamo parlando dell’Aloe Vera, che fin dai tempi dell’antico Egitto veniva impiegata con grande frequenza e durante l’Impero romano era alla base di unguenti e balsami per medicare le ferite.

Una pianta, 200 varietà

Le sue foglie ispide e verdi la rendono facilmente riconoscibile. L’Aloe vanta circa 200 varietà ma solo una di queste contiene le proprietà benefiche che tutti conosciamo. Parliamo della Aloe Barbadensis Miller, che chiamiamo tutti più semplicemente Aloe Vera. Nelle sue foglie sono contenuti tanti principi attivi, che lavorano in sinergia per “offrirci” quel gel che adoriamo.

Tante proprietà in una sola foglia

L’apporto benefico di questa pianta, utilizzata come ingrediente nelle creme viso, offre all’epidermide enorme sollievo e benessere. L’Aloe Vera è un antinfiammatorio naturale dal potere lenitivo e rinfrescante. Inoltre ha delle riconosciute proprietà idratanti, elasticizzanti e quindi anti età: ecco perché molti cosmetici, soprattutto biologici, ne hanno fatto uno degli ingredienti fondamentali. La filosofia del prodotto naturale al 100% è quella che distingue il siero viso della linea Natura Verde Bio che è senza parabeni, petrolati e coloranti. La sua formulazione è il risultato della miscelazione di Aloe Vera gel Bio con acido ialuronico e un 10% di bava di lumaca, un trittico inedito per una pelle elastica e luminosa. Un siero delicato al tatto ideale anche per le pelli mature.

La pelle si rigenera con le piante

L’Aloe Vera è un prodotto meraviglioso, che può essere d’aiuto anche grazie alla ricette beauty fai da te. Se miscelata all’olio d’oliva e al sale grosso è l’ingrediente giusto per un rigenerante scrub corpo. Il gel di Aloe Vera è un ottimo contorno occhi: applicazione dopo applicazione noterete le differenze. E infine, è un infallibile rimedio contro i brufoletti: basta un impacco, e quell’imperfezione è solo un ricordo.