Yves Saint Laurent firma il mio segreto pre make-up

Oggi ho deciso di svelarvi il mio segreto di bellezza, quel piccolo gesto quotidiano che rende il mio make up perfetto e resistente.

Si tratta del kit di Yves Saint Laurent composto da Instant Moisture Glow e Lip Perfector.

I due prodotti, applicati prima del trucco, idratano e creano la base perfetta per il vostro viso e le vostre labbra.

Instant Moisture Glow dona un’idratazione immediata e a lunga durata per una pelle luminosa e dall’aspetto sano, in ogni momento della giornata. La sua formula, setosa e ultra-leggera, offre fino a 72 ore di idratazione.

Grazie alla sua texture fluida, a contatto con la pelle la rende fresca, satinata e visibilmente più morbida; il viso risulterà come rimpolpato e levigato e la visibilità dei pori ridotta.

Perfetto da usare da solo come un idratante quotidiano o sotto il fondotinta per un make up ottimale e a lunga tenuta; è un prodotto adatto a tutti i tipi di pelle, anche quella sensibile.

Lip Perfector è un perfezionatore 3in1 poichè agisce da:

1) balsamo ultra confortevole

2) delicato esfoliante

3) colour boost naturale a lunga tenuta

Il burro di karité contribuisce a nutrire e riparare le labbra, per un aspetto morbido e perfetto; l’estratto di annatto permette di evidenziare ed esaltare il colore delle labbra; infine, il derivato di acido salicilico contribuisce ad esfoliare delicatamente, giorno dopo giorno, preparando le labbra al make up.

Lip Perfector può essere utilizzato anche da solo, donando alle labbra un nude look perfetto.

Le labbra risulteranno subito levigate, nutrite e protette diffondendo immediatamente una luminosità naturale.

Che ve ne pare del mio segreto pre make-up?