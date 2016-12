Maschere nere: come sono fatte?

Creme, maschere e dentifrici dall’insolito colore nero. La prima è stata la ormai famosissima maschera nera usata in Oriente per togliere i punti neri che si può acquistare online. Si tratta di una maschera peel-off che si applica sul viso e lo ricopre con uno strato nero lucido simile al latex che, una volta asciugato si solleva rimuovendo anche impurità e punti neri.

Il colore nero è dovuto principalmente alla sua composizione con carbone attivo.

Quando si parla di skincare solitamente si pensa che sia il bianco il colore legato alla luminosità, alla purezza e all’azione sbiancante. È arrivata l’ora di ricredersi.

In Italia Collistar ha creato un’intera linea di prodotti skincare nera, la Nero Sublime.

Tra questi, quello che più ho apprezzato da quando è stato lanciato è lo scrub-maschera preziosa Nero Sublime, la prima maschera Collistar per il corpo. Scrub e maschera insieme, va a dare luminosità e perfezionare la pelle del corpo risultando 4 volte efficace perché unisce le proprietà di entrambe le formule: esfolia, rinnova, rigenera, idrata, detossina, purifica, illumina e sublima.

Un prodotto decisamente completo, tutto in uno.

Da usare una o due volte a settimana sulla pelle asciutta, si lascia in posa 5-10 minuti e si risciacqua con acqua tipieda.

Un’altra novità di quest’anno è stata la maschera nera Irish Moor Mud di Peter Thomas Roth (vi avevo introdotto qui le sue maschere). La Irish Moor Mud non è una vera e propria maschera ma un fango proveniente dalla brughiera irlandese mescolato con alga hijiki, carbone attivo e ceneri vulcaniche.

Un’esperienza che coinvolge i sensi e lascia la pelle morbida e setosa, nutrita e rigenerata.

In questo caso il nero è dato non solo dalla presenza del carbone attivo ma anche dall’alga nera che cresce spontaneamente lungo le coste di Giappone, Corea e Cina dove viene utilizzata da secoli per le sue proprietà idratanti.

Le ceneri vulcaniche e il carbone attivo contribuiscono a rimuovere le impurità e le tossine dai pori dilatati contribuendo alla loro riduzione.

Siete tentati da queste maschere?

In questi giorni ho iniziato a provare il dentifricio nero…vedremo se sortirà gli effetti sbiancanti desiderati.

Stay tuned e ricordatevi di sciacquarvi sempre bene la faccia prima di uscire quando usate le black masks!

