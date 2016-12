L’orto ti fa bella: prodotti beauty dalla natura

Coltivare un piccolo orto sta diventando un nuovo trend. Altro che braccia tolte all’agricoltura! Coltivare un pezzo di terra può essere salutare e divertente e in città i balconi stanno diventando le nuove culle per pomodori e zucchine.

Se proprio non avete il tempo e la voglia di zappare e piantare semini ci sono delle aziende che lo fanno per noi e hanno creato dei prodotti di bellezza bio sfruttando le indiscutibili qualità dei frutti della terra.

Rucola, pomodori, fagioli…non solo sulle nostre tavole ma anche come ingredienti di bellezza. PuraVida Bio è la linea cosmetica di prodotti BioEcoCosmetici per viso e corpo a base di ingredienti biologici certificati.

L’agricoltura si unisce alla scienza e alla tecnologia per creare prodotti di alta qualità derivati da alimenti vegetali che possiamo comunemente trovare in cucina: pomodori, aceto, miele, fagioli, limone, caffè, grano, farro e riso.

Le materie prime sono fornite direttamente dagli agricoltori Alce Nero, vengono sottoposte a bio-fermentazione e i lisati che ne derivano sono impiegati per creare una cosmetica viva e attiva che risulta perfettamente compatibile anche con le pelli più sensibili.

Dermatologicamente testati anche per la presenza di nickel, i prodotti PuraVida BIO sono certificati eco-bio, non sono testati su animali, non contengono parabeni e le confezioni sono riciclabili al 100%.

Una soluzione bio creata sfruttando in maniera naturale le proprietà benefiche e cosmetiche degli alimenti che si trovano comunemente nei nostri orti e campi.

Sempre a partire dalla volontà di usare ciò che la natura ci dona, i Laboratori Alfaparf Group hanno voluto inserire la rucola nella linea cosmetica Age Method di Dibi Milano composta dal siero Perle di Giovinezza e dalla Crema Impulso di Giovinezza. Nei Dibi Center sono disponibili crema e siero con la rucola come ingrediente attivo per rinforzare le difese immunitarie, detossinare e proteggere le cellule.

La rucola è una fonte di vitamine (A, B, C, E, K e J) e ha moltissime proprietà che la rendono un attivo green per la skincare routine.

Il SIERO PERLE DI GIOVINEZZA ha una formula che ricorda le madreperle e serve a preparare in profondità la pelle ai successivi trattamenti donandole luminosità e contrastando i principali segni dell’età.

Dopo il siero si può stendere su viso e collo la CREMA IMPULSO DI GIOVINEZZA, formula no-age ricca del principio attivo derivante dalla rucola che permette di proteggere la pelle e difenderla dallo stress quotidiano. Molto idratante, nutre in profondità e rende la pelle levigata minimizzando le linee dovute al passare del tempo. Se questi sono i benefici di usare prodotti beauty ricavati dalla natura, non ci resta che lasciare computer e cellulari e darci all’agricoltura!

Pronte? Via!

