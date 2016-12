Idratazione profonda: olio per il viso e il corpo

Quando pensiamo all’olio ci viene subito in mente una sostanza che unge e macchia ma uno dei migliori consigli della nonna è quello di ricorrere al buon olio di oliva per nutrire la pelle secca. L’olio d’oliva è molto ben tollerato dalla nostra pelle in quanto alcune sostante lipidiche contenuto nel derma sono molto simili agli acidi grassi presenti in questo olio.

Non vi consiglio di spalmarvi come una bella focaccia ma di fare tesoro di questo piccolo consiglio e adattarlo ai nostri giorni.

Sappiamo che le cause della disidratazione sono molte - in questo periodo dell’anno anche le basse temperature contribuiscono a stressare e disidratare l’epidermide – e la scarsa idratazione, dovuta sia a fattori esterni (smog, stress, ambiente) sia a fattori interni (ormonali in primis) è alla base dell’invecchiamento precoce della pelle.

Se fino a poco tempo fa ben poche si sarebbero cosparse di olio viso e corpo, ora la tendenza va proprio in questa direzione. Le formule oleose penetrano efficacemente e veicolano in profondità gli elementi concentrati che le compongono creando in superficie un film protettivo che lenisce e ammorbidisce la pelle rendendola meno soggetta alle aggressioni esterne.

Protetta esternamente, la pelle riesce a rigenerarsi più facilmente.

Sul mercato ci sono tantissime proposte ma in questo articolo vi propongo le 3 che sto usando con più frequenza e che mi sento di consigliarvi se anche voi siete amanti della sensazione di comfort che questi oli secchi lasciano sulla pelle.

Provare per credere: non ungono e si assorbono velocemente lasciando la pelle setosa e morbida.

OLIO PER IL VISO: Superseed – Age Recovery di Madara

Questo olio proviene dalle fredde terre dell’Estonia è un prodotto biologico, cosa assolutamente non scontata per un olio.

L’olio Age Recovery della linea Superseed di Madara, ha una spiccata azione anti-età che lo rende un ottimo alleato come idratante serale.

La sua formula contiene 10 oli rigeneranti ed è particolarmente indicato per persone con una pelle particolarmente secca e fragile, con macchie e cicatrici.

Madara è un marchio che realizza solo prodotti di skincare biologici anti-age sfruttando le piante autoctone dell’Estonia. Age recovery è un olio molto ricco, vi consiglio di applicarlo la sera prima di andare a dormire così, al risveglio, potrete apprezzarne i risultati e vedere la vostra pelle più distesa e luminosa oppure potete aggiungere qualche goccia alla normale crema idratante.



DETERGENTE VISO: Olio struccante Uriage

Non ci sono solo oli che nutrono e idratano. L’olio, contrariamente a quanto si può pensare, è in grado anche di pulire e sgrassare. È il caso dell’Olio Struccante di Uriage che strucca, preserva l’idratazione (olio di girasole) e risveglia la luminosità dell’incarnato (olio di mirtillo rosso).

Grazie alla sua formulazione oleosa elimina perfettamente il trucco, anche quello waterproof, i residui grassi e le impurità che durante il giorno e la notte si accumulano sulla pelle.

L’olio ha una formula idrosolubile che si scioglie a contatto con l’acqua preservando l’idratazione anche delle pelli più secche.

Ideale se siete addicted del trucco waterproof e avete una pelle molto sensibile e secca.

OLIO PER IL CORPO: Body Refirm Stretch Oil di Biotherm

Alzi la mano chi non ha mai trovato delle zone del proprio corpo più secche e dure.

Ci sono parti che lo sono per definizione (ginocchia, gomiti) ma in generale le gambe tendono molto spesso a essere disidratate, se non addirittura a desquamarsi.

Da quest’estate, per ovviare a questi problemi, sto usando con grande soddisfazione l’olio corpo Body Refirm Stretch Oil di Biotherm. Si tratta di un olio dalla duplice azione: idrata e rassoda migliorando l’elasticità cutanea (bye bye smagliature!) e la tonicità (ce lo vogliamo far dire due volte?).

Anche quest’olio è secco ovvero non unge e si assorbe velocemente attraverso movimenti circolari dal basso verso l’alto per stimolare la circolazione linfatica.

Si applica soprattutto su gambe, glutei, addome e braccia.

La costanza può davvero fare la differenza!

Pronte a ricredervi sull’olio usato dalla nonna?

www.laurachiari.it

www.instagram.com/laurachiari_8

https://www.facebook.com/laurachiariblog