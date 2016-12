Per avere un viso curato concediti un facial

Le beauty addicted più attente sapranno già di cosa sto parlando, ma per tutte le altre ecco cos’è un facial. E’ un trattamento del viso completo, che comprende una pulizia profonda, l’esfoliazione, la rimozione di punti neri, un massaggio, una maschera e l’applicazione finale di prodotti specifici in base alla pelle. Una vero toccasana per il viso, che ne uscirà pulito e ringiovanito.

Ogni spa e salone sceglie prodotti diversi, e ascolta sempre le esigenze del cliente. C’è chi è interessato a combattere le rughe, chi invece ha problemi di impurità e vuole una pulizia profonda. C’è poi chi invece vuole godersi una coccola e quindi predilige la fase del massaggio. L’importante è capire cosa ci chiede la nostra pelle, e quindi andare ad agire non solo su più fronti ma sopratutto mirando al problema principale. Quello che più apprezzo di questa tipologia di trattamento è che si prende cura del viso a 360°, step by step. Dimenticavo… è anche estremamente piacevole e rilassante! Ogni quanto va fatto un facial? Non c’è una regola, ma una volta ogni 30/40 giorni può andare benissimo. Ogni pelle ha i suoi tempi, e quindi bisogna solo testare. C’è anche chi sceglie di farlo solo ai cambi stagione, ed anche questa potrebbe essere una soluzione.

Un facial può anche essere un bellissimo regalo di Natale, apprezzato dalle ragazze attente alla cura della persona. Uno di quei regali da fare anche last minute ma che sicuramente farà brillare gli occhi della fortunata che lo riceverà.

Se invece non avete tempo o budget per un’esperienza in un salone potete sempre ricreare un facial su misura per voi in casa. Come? Ve l’avevo spiegato in questo articolo sempre qui su Glamour.

Io ho provato un facial a Londra, nella spa del Como Metropolita Hotel. 75 minuti di puro relax, sotto le sapienti mani di un personale esperto. Se siete a Londra per svago o per puro relax vi consiglio di passare di qua e provare questo splendido trattamento. Spero di tornare presto in città e di concedermi un’altra ora di pura bellezza.