Sguardo stanco e occhiaie: come nasconderle

Occhiaie, male di stagione! Con l’arrivo delll’inverno il colorito si spenge e i segni della stanchezza iniziano a vedersi, soprattutto nel contorno occhi che è la parte più sensibile del nostro viso. Magari è tutta colpa di un risveglio difficile e una vita sempre iperconnessa (LEGGI ANCHE >> Via le occhiaie: il decalogo per la donna iperconnessa)

Come fare allora per mascherare le dark cirles? Si parte dalla base con Defence Eye, Perfezionatore anti occhiaie di BioNike, un trattamento colorato “2 in 1” per mascherare istantaneamente e attenuare giorno dopo giorno occhiaie e zone d’ombra.

Guarda nel video tutti i passaggi del trucco naturale per nascondere le occhiaie!

Beautyreporter: Nayla Carvalho