Regali beauty sopra i 20 euro

I miei consigli per dei pensierini sotto i 5 euro e per dei regali tra i 5 e i 15 euro non vi sono bastati? Natale è ormai alle porte, ma c’è ancora il tempo per un’ultima corsa ai regali! Magari a mancare è proprio il regalo per la vostra migliore amica o quello per la mamma o la suocera, per le quali avete intenzione di alzare un po’ il budget. Queste ultime idee potrebbero fare al caso vostro perché sono una selezione di prodotti beauty con un valore superiore ai 20 euro.

Mask Party di Sephora (€ 20,90). Si tratta di un simpatico cofanetto contenente tutte le maschere di bellezza necessarie per affrontare serenamente una serata o un evento speciale. Il kit contiene 7 maschere per prendersi cura di sé, dalla testa ai piedi. All’interno del cofanetto si trova anche un libretto illustrato con dei consigli di bellezza facili da seguire. Un regalo perfetto anche per l’amica che ha poca dimestichezza con questo genere di prodotti.

Crystal Garden Blusher di ArtDeco (€ 27,00). Il blush della collezione Crystal Garden di Artdeco è contenuto in una confezione elegante: il coperchio laccato nero è impreziosito da delicati fiori di camelia, costituiti da cristalli Swarovski. Questo blush è in edizione limitata, ma la confezione può essere riutilizzata sostituendo la cialda del prodotto con altri refill. Il fard è composto da tre colori che lavorano perfettamente tra loro, sono facili da applicare e setosi al tatto. Un dono perfetto per la mamma o la suocera.

Profumo Velvet Passion di Kiko Milano (€ 33,00). Questo profumo uscito con la collezione natalizia di Kiko è un racconto olfattivo di un look sensuale e magnetico. È l’incontro di note uniche: vellutati petali di rosa rossa, sofisticati accenti di legni bianchi e preziosi accenni di oud orientale. La famiglia olfattiva è legno fiorito ed è perfetto per chi porta profumi intensi e avvolgenti.

Eyeshadow Quartet di IsaDora (€ 26,90). Il regalo perfetto per una donna che ama il trucco e allo stesso tempo la praticità. Questa piccola palette contiene quattro nuance di ombretto compatto dalla formula leggera e long-lasting. In un unico prodotto sono contenuti tutti i colori per creare giochi di luce ed ombra per un make up occhi completo. Completano la trousse lo specchietto e il pennello a doppia estremità.

Rossetto a Lunga Tenuta di Labo Suisse (€ 23,00). Il rossetto Fire Red 108 appartiene alla linea Labo Filler Make Up che contiene il complesso brevettato dei 6 Acidi Ialuronici di Fillerina. L’innovativa formula garantisce elevata copertura, comfort e lunga tenuta oltre ad un effetto trattante per contrastare l’invecchiamento cutaneo. Il packaging è estremamente elegante. Perfetto da donare a una persona importante.

Cofanetto Artistic Essentials di Make Up For Ever (€ 33,90). Questo kit, uscito per Natale, riunisce tutti i best-seller di Make Up For Ever, un brand professionale che è possibile trovare da Sephora. Compongono il set: una mini base STEP 1 per idratare la pelle; una mini cipria HD, trasparente e da applicare dopo il fondotinta oppure da sola per proteggere il viso dagli agenti esterni e controllare la lucidità della pelle; un mini mascara Excessive Lash per un volume estremo; una mini matita occhi nera Aqua XL; un mini gloss Artist Plexi; una scatola metallica in edizione limitata da conservare e riutilizzare.

Portaprofumo Travalo Milano (€ 39,90). Travalo è un portaprofumo con vaporizzatore spray e ricaricabile. Il modello Travalo Milano è realizzato con un elegante finitura ad effetto pelle, costruito interamente in metallo. È ideale per portare sempre con sé la fragranza preferita. È pratico da mettere in borsetta ed è approvato anche per essere portato in aereo. Se il prezzo vi sembra esagerato, esiste anche la versione classica dal design minimal e dal prezzo più contenuto (€ 14,90).

Profumo Solido di Simone Cosac (€ 35,00). Simone Cosac è un brand di profumeria artistica, perfetto da donare a un’appassionata di profumi. La caratteristica delle fragranze è che si possono trovare sia nel classico formato da vaporizzare sia sotto forma di profumo solido. Quest’ultimo è contento in una jar dal packaging minimal che può essere impreziosita se lo si desidera. Può essere, infatti, incastonato in quello che è un vero e proprio gioiello: una sfera lavorata o arricchita da cristalli swarovski da portare sempre con sé. Il refill è in ogni caso venduto singolarmente e può costituire da solo un ottimo dono grazie all’elegante confezione in simil pelle in cui è contenuto.

Se volete regalare anche qualcosa realizzato da voi, provate a riprodurre lo Scrub corpo alla mela e cannella. Il successo è assicurato!

