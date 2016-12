Capita ogni tanto di sentire alcune donne dire “mi capita di non struccarmi la sera”: non è solo questione di pigrizia, si tratta di un errore gravissimo per la bellezza della pelle. La pulizia del viso è importante per avere un’epidermide detersa nel profondo e quindi sana. Non occorrono molti prodotti per ottenere grandi risultati, oltretutto in poco tempo; quello che serve è la costanza di dedicare, ogni sera, circa 10 minuti a questo rituale per non avere punti neri o acne. Vediamo come.

Via al makeup, facciamo respirare la pelle

Bastano poche mosse per effettuare una buona pulizia del viso: la prima è quella di struccarci ogni sera. La rimozione del make up si può fare in modo delicato quanto efficace grazie all’acqua micellare, un prodotto che lascia subito la pelle fresca a pulita. In un solo gesto infatti è possibile pulire, ma anche idratare, l’epidermide senza alterarne la barriera idro-lipidica. La composizione di quest’acqua detergente, a base di micelle, cattura facilmente le impurità di trucco e smog. Abbiamo parlato di viso ma non di occhi: per rimuovere tracce di ombretto, mascara e matite ci vuole lo struccante bifasico. Questa è una soluzione struccante composta da una parte parte oleosa e una trasparente a base di acqua: la combinazione di questi due elementi permette un’azione di pulizia e idratazione efficace e delicata allo stesso tempo. Occorre agitare la confezione e poi distribuire qualche goccia di bifasico su un batuffolo di cotone per pulire le ciglia.

Tonico, non ti abbiamo dimenticato

Per molti anni la combinazione ideale per la pulizia del viso è stata quella del latte detergente e del tonico. Quest’ultimo per diverso tempo è stato bistrattato: peccato perché picchiettare sul viso un dischetto di cotone con del tonico, dopo la soluzione micellare, è fondamentale per riequilibrare il PH della pelle, pulire e reidratare l’epidermide. Non resta che mettere la crema da notte, che deve apportare idratazione e nuovo equilibrio alla pelle del volto soprattutto in un momento in cui non è a contatto con agenti atmosferici.

E il latte detergente? Cosa ne facciamo?

La prima conoscenza con il modo della pulizia della pelle è avvenuta per molte donne con il latte detergente. Questo è un prodotto eccezionale quanto delicato per pulire il viso al mattino in quanto elimina il sebo in eccesso e anche le impurità dopo il riposo notturno. Non resta che sciacquare il viso con l’acqua, stendere la crema da giorno e procedere con l’abituale make up.