Idee regalo beauty bio e made in Italy per Natale

Fare un regalo con il cuore significa cercare di rispecchiare i gusti della persona che lo riceverà. Se vi manca ancora il regalo per la vostra amica amante dei prodotti Bio, ecco alcune novità e marchi che potrebbe apprezzare moltissimo. Se ci aggiungiamo che questi prodotti sono tutti made in Italy e legati al nostro territorio, il regalo diventa davvero speciale.

La prima idea regalo è un prodotto della linea Jamalfi: un progetto nuovo, omaggio a uno dei luoghi più incantevoli del pianeta, la Costiera Amalfitana. Il marchio Jamalfi sfrutta solo prodotti tipici e originari del posto, scegliendoli uno ad uno tra le eccellenze: olio d’oliva dagli uliveti dell’Azienda agricola di Raffele Palma, limoni sfusati amaliftani della famiglia Aceto dalla Valle dei Mulini di Amalfi, olio di fico biologico. Solo natura pura e semplice perché non ci sono parabeni, siliconi o coloranti. Prodotti delicati, che hanno caratteristiche dell’artigianato ma che vengono realizzati con un obiettivo ambizioso e importante: sostenere la Cosmetica Biodiversa, valorizzando un prodotto unico, ovvero il Limone IGP Sfusato Amalfitano. Queste scelte di produzione, insieme ad un lavoro attento e appassionato, hanno fatto conseguire alla linea le certificazioni ICEA ECO BIO COSMESI e VEGAN. Come acquistare questi prodotti? Comodamente sul loro sito internet. Nella linea Jamalfi troverete: il burro corpo, il bagno doccia, l’olio corpo e la crema viso antiage. C’è un regalo per ogni amica, mamma, sorella.

Dalla Toscana arriva invece la seconda idea regalo: il marchio Biofficina Toscana, dalla filosofia Km 0, con l’idea di sposare la tradizione e l’innovazione. Le eccellenti materie toscane (l’olio di olivello spinoso ed il peperoncino da agricoltura biodinamica, l’olio di oliva ed il miele biologici) trovano nuova vita all’interno dei loro prodotti: una linea di cosmetici ecobiologici certificati Icea ed aderente allo Standard Internazionale Icea-lav “Non Testato su animali”. L’attenzione verso l’ambiente si percepisce da ogni scelta, come quella di ridurre al minimo gli imballaggi, eliminare cartoni e fogliettini, preferire la serigrafia alle etichette. La linea è ricchissima, dalla detergenza per il viso alla cura dei capelli, passando per il corpo e per prodotti specifici per uomo.

In terra sarda nasce invece una linea anti age, con purissimi oli essenziali di Sardegna, estratti da coltivazioni biologiche. Si chiama Juveniis, la loro crema viso antiage Essenziale racchiude oli essenziali di lentisco, limone e salvia in acqua di elicriso. Il legame con la natura in un luogo come quello è inevitabile: “il mare e il sole, i maestrale e i paesaggi, la vegetazione e i suoi profumi foggiano lo spirito e l’animo”. Proprio la natura regala, quindi, gli ingredienti per dei prodotti eccellenti, che rispettano l’ambienti, gli animali e le tradizioni. I prodotti sono garantiti vegan.