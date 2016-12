Idee regalo originali – Bottega Verde – Bacio sotto l’albero (burro corpo)

Se ancora non avete archiviato la pratica regali di Natale, siete sempre in tempo per stupire con un’idea originale. Senza necessariamente dare fondo ai vostri risparmi. Ecco qualche spunto per regalare un pensiero particolare. L’Albero di Natale beauty In tema natalizio, “Bacio sotto il vischio” di Bottega Verde è un mini albero di Natale con tanto di dono annesso. Una confezione small di burro per il corpo agli estratti di cannella e vischio. (5,99 euro). Il Kit Dolly Darling

La Benefit ha firmato questo kit trucco natalizio. Per avere ciglia sexy e incurvate, sopracciglia piene e una pelle POREfetta dal colorito abbronzato. Il cofanetto, in edizione limitata, è racchiuso in un’ accattivante confezione in latta a forma di bambola, da collezionare. All’interno del kit troverete: they’re real! mascara, the POREfessional, per nascondere pori e piccole rughe, la cipria abbronzante opaca Hoola. E non ultimo gimme brow, il gel volumizzante colorato per sopracciglia, nella tonalità 03 medium fun-size. Dedicato alle make up addicted. (49,90 euro).

Il profumo da appendere all’albero di Natale

Se il profumo rientra a buon diritto nella categoria regali di Natale classici , il profumo che diventa decorazione natalizia, ha una marcia in più. Ci ha pensato La Bioesthétique, che ha racchiuso la propria fragranza in un cuore di vetro soffiato. In edizione limitata (18 euro, negli Istituti estetici).

Un tocco di magia

Un’idea natalizia per riscaldarsi dal freddo dell’inverno. Con un tocco di magia. Il bagnoschiuma contenuto all’interno di questa bacchetta magica, profuma di mandorla, cannella e chiodi di garofano. Basta agitare la stella dorata The Magic of Christmas di Lush. Per un vero momento di relax. (8,95 euro).

I Profumi Narrativi

Si ispirano a Parigi, Londra, Los Angeles e Istanbul. Il packaging rievoca, infatti, il volume di un romanzo, con tanto di titolo di fantasia.Ciascuna Eau de Parfum che porta la firma di Anthropologie, nel formato da 50 ml, si presenta sotto forma di libro. Dal fascino retrò anche le etichette poste sui flaconi: una targhetta della metropolitana, un’etichetta del tè, una matrice di biglietto del cinema. Tutto, in queste singolari fragranze, evoca una storia.

Holiday Magic Food by Tony Moly Un cofanetto in versione natalizia, firmato dal brand coreano Tony Moly, che contiene un latte per le mani, una crema esfoliante e un balsamo labbra. Il packaging è super colorato e ispirato al tema food. La banana racchiude una crema mani idratante e nutriente all’aroma di banana. La mela, una crema esfoliante per il viso. Mentre la ciliegia svela uno stick labbra idratante ed emolliente, realizzato con una miscela di estratti di ciliegia (19,90 euro da Sephorà).

The Book of Mask Dr.Jart +Book of Dermask è un package contenente una serie di prodotti Dermask (maschera dermica) per trovare la soluzione più adatta ai diversi problemi della pelle. Facilissimo e veloce da utilizzare. (39,90 euro).

Diorific matt fluid

Se siete indecise sul prodotto da regalare, sceglietene uno multitasking. Diorific matte fluid di Dior è un vero e proprio oggetto del desiderio, un accessorio couture davvero elegante. Si tratta di una crema impalpabile delicatamente cipriata che regala un colore vellutato a labbra e guance. (36,00 euro).

Jean Louis David “Ciment Density terapy”

Alle amiche sempre alla ricerca di novità a proposito di capelli, potete regalare un prodotto utile e innovativo. Come Ciment Density terapy di Jean Louis David. Un trattamento che dona ai capelli corposità e movimento naturale. Grazie alla sua tecnologia 3d, la stessa che si usa per formulare i mascara ad azione volumizzante delle ciglia. Regala corposità alla chioma e prolunga e mantiene la tenuta dello styling. Utilissimo per sfoggiare capelli perfetti durante le feste.

Alla prossima! Francesca – Vogue and the City