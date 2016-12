Come combattere i danni dovuti all’inquinamento

Una bella pelle è una pelle che appare sana, luminosa, uniforme e per avere queste caratteristiche è necessario che respiri e si rigeneri con costanza.

L’inquinamento atmosferico e la scorretta esposizione solare sono due delle cause che portano a un invecchiamento precoce della pelle e ne peggiorano l’aspetto.

Soprattutto nelle grandi città, l’inquinamento causa numerosi danni alla salute e la pelle ne subisce gli effetti con la comparsa precoce di rughe e macchie cutanee.

Le macchie solari sono fenomeni di sensibilizzazione e infiammazione che irritano la pelle e ne causano una reazione chiamata iper-pigmentazione, fenomeno con il quale la pelle prova a difendersi producendo grandi qualità di melanina.

Inquinamento ed esposizione ai raggi solari rappresentano un’aggressione continua per la pelle ma ci sono delle soluzioni per prevenire e trattare i fenomeni cutanei che ne derivano.

SPRAY ANTINQUINAMENTO

SVR ha presentato Hydracid SPF15 Brume Eclat, il primo schermo solare anti-inquinamento in spray da vaporizzare sul viso per contrastare lo smog e avere la giusta protezione dai raggi UV.

Brume Eclat può essere spruzzato sul viso più volte al giorno (è in formato tascabile) e protegge la pelle dalle aggressioni quotidiane donando luminosità.

La sua formula contiene uno scudo creato da 4 filtri con fattore di protezione SPF15, il fiore di camelia detossinante e antiossidante, acido ialuronico per idratare e rimpolpare e vitamina C contro i radicali liberi.

Un elisir che protegge la pelle e ne esalta la luminosità per ritrovare un aspetto sano e giovane o per prevenire i danni causati da sole e inquinamento.

TRATTAMENTO ANTI FOTO-AGING

Tuttavia, se i segni fossero già comparsi, si può ricorrere al nuovo trattamento Uniqua Dna di Pea Cosmetics che ripara i danni visibili e invisibili legati alla scorretta esposizione ai raggi UV.

Il processo di foto invecchiamento non è sempre e immediatamente visibile ma lavora in profondità riducendo la produzione di collagene.

Ne consegue una perdita di tono cutaneo e la comparsa di ispessimenti, macchie disomogenee, rughe e cedimenti. Uniqa Dna si usa per periodo di 1-2 mesi su viso, collo e décolléte sia come prevenzione sia come trattamento per ripristinare la normale produzione di collagene.

Nella confezione sono presenti 30 fialette monodose sigillate, molto comode per essere portate con sé anche durante viaggi e spostamenti.

Il sole non c’è solo d’estate ma anche in inverno è buona norma applicare un filtro solare.

Per non pentirsene poi, è meglio agire ora!

