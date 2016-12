Occhiaie: a ogni età il suo correttore

Stress, stanchezza, alimentazione scorretta… Alla base della formazione delle occhiaie possono esservi fattori scatenanti di vario tipo, che le condizioni climatiche invernali tendono spesso ad amplificare. Tuttavia, esistono prodotti specifici per contrastare e camuffare borse, occhiaie, gonfiori e arrossamenti cutanei nella zona perioculare che danno i massimi benefici soprattutto se applicati nel momento (anagrafico) giusto!

I Laboratori BioNike hanno concentrato la ricerca anche in questa direzione, formulando una linea di trattamenti specifici – indicata anche per gli occhi sensibili – che sfrutta le preziose proprietà di particolari ingredienti naturali. Ecco, nello specifico, problematiche e possibili soluzioni, a 20, 30 e 40 anni.

20 ANNI: l’anti-blemish passe partout

Lo sguardo dei vent’anni è luminoso, la pelle del contorno occhi più elastica e meno soggetta alla fatica e ai segni del tempo. Ciò non significa che nei periodi di maggiore stanchezza non possa rivelarsi necessario un intervento cosmetico per mimetizzare le più comuni imperfezioni cutanee e illuminare le zone d’ombra.

Defence Color Anti-blemish Di Bionike è un correttore in stick morbido e cremoso che agisce formando un film sottile perfettamente aderente e long lasting. Il suo plus è il “Glow Factor”, un esclusivo pool di attivi antiossidanti e anti-stress a base di lipo-estratto di cacao, olio di Moringa oleifera, vitamina E, agenti texturizzanti.

30 ANNI: il decongestionante express

Lavoro, palestra, clubbing cool… La vita di una trentenne è spesso soggetta a ritmi quotidiani molto intensi. E le conseguenze possono facilmente tradursi in borse e gonfiori perioculari mattutini, impossibili da trascurare, soprattutto se ci si accinge a truccare il viso.

La soluzione studiata da BioNike è il Gel Anti-Borse Defence Eye, un trattamento dalla texure fresca e dal rapido assorbimento che sfrutta le proprietà decongestionanti degli estratti di Plankton e dell’alga Chlorella per migliorare la microcircolazione cutanea e ridurre i gonfiori della zona perioculare. L’estratto di polpa di Baobab, inoltre, svolge un’azione idratante e rivitalizzante grazie a zuccheri e alfa-idrossiacidi, mentre esercita un effetto levigante del microrilievo cutaneo.

40 ANNI: il correttore che copre e cura

La parola d’ordine delle quarantenni? Multitasking! Ragion per cui, è proprio in questo momento della vita che la fatica quotidiana si affianca spesso ai segni dell’età, enfatizzando la comparsa di rughe e inestetismi, come appunto le occhiaie. Ecco, allora, che l’esigenza di mimetizzarle diventa una priorità.

Rispetto ai tradizionali correttori, quello proposto da BioNike rappresenta un vero e proprio trattamento dalla duplice funzione: maschera istantaneamente occhiaie e zone d’ombra e al tempo stesso le attenua agendo sulla struttura epidermica. Il trattamento colorato Defence Eye perfezionatore anti-occhiaie rinforza le pareti dei capillari cutanei, riducendone la fragilità, grazie alla presenza di Troxerutina, conosciuta anche come Vitamina P4, un bioflavonoide con effetti vaso-tonici e protettivi che migliorano il microcircolo.

L’inserimento nella formula di pigmenti minerali micronizzati conferisce inoltre una lievissima sfumatura aranciata che, per la teoria della complementarietà dei colori, annulla la colorazione caratteristica della maggioranza delle occhiaie.