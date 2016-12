Manca una settimana a Natale che per quest’anno cadrà di Domenica. Un motivo in più per decidere di allontanarsi dalle proprie casette addobbate a festa e prendersi un fine settimana di meritata vacanza. Sarei curiosa di scoprire le vostre mete preferite per il 24, 25 e 26 dicembre. Io sicuramente mi prenderò qualche giorno di vacanza, per fuggire sulle piste da scii con la mia famiglia, bimbe comprese.

Ho quindi pensato di selezionare due beauty routine che ho avuto il piacere di testare, da utilizzare quotidianamente, anche in vacanza. Sia al mare, in un posto assolato e caldo, che in montagna, sulle piste da scii. Due diversi trattamenti per curare la pelle del viso.

LICHTENA SUBLIME – ANTIETA’ GLOBALE – PER LE PELLI MATURE: Un esperienza sensoriale per il tuo viso, dall’intensa profumazione, avvolge la pelle in una sensazione di setosità e morbidezza. Ideale per le pelli mature, segnate dall’avanzare dell’età, e dalle rughe, per chi desidera ritrovare luminosità e giovinezza.

La beauty routine di Lichtena Sublime è composta da una Crema Globale Illuminate Giorno, una Crema Antietà Globale Notte, Un Contorno Occhi Antietà Globale, Concentrato intensivo Antietà in Perle per un risultato di compattezza levigatezza e luce alla tua pelle. Acquistabili nelle migliori farmacie.

MARY ROSE KIT MAXI VISO – FITOCOSMESI COMPATTANTE: Una serie di prodotti completamente vegani adatti ad ogni tipo di pelle. No profumo, risultati dalla prima applicazione. La pelle del viso risulta sin da subito radiosa. L’obbiettivo primario è la salvaguardia delle naturali funzioni epidermiche anche in inverno con le basse temperature.

La forza di questi prodotti è la non presenza di siliconi, barriera per la nostra pelle ed un ottima garanzia di idratazione. Nel kit maxi viso è possibile trovare tre dei prodotti best seller Mary Rose: Fior di Lait il Latte Detergente (30 ml): un latte detergente biascio utile a preparare la pelle prima di applicare Fior di Linfa Viso Oro Verde. Presente nella confezione in formato da 50 ml, per nutrire, depurare e mantenere compatta ed elastica la pelle giorno dopo giorno. Trittico, il trattamento da utilizzare una volta a settimana, in tre fasi. E’ possibile acquistare i prodotti direttamente sul sito ufficiale www.maryrose.it

Essendo prodotti 100% vegani vanno accuratamente agitati prima dell’uso per una corretta applicazione in fase di trattamento.

