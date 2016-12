Il mio segreto di bellezza firmato YSL

Tutti abbiamo dei segreti. E il mio segreto di bellezza per un make up davvero perfetto è firmato YSL, ed è nascosto in due prodotti innovativi e multi-tasking: Instant Lip Perfector e Moisture Glow.

Instant Lip Perfector è un perfezionatore labbra 3-in-1:

- è un balsamo, che idrata, nutre e ripara le labbra (grazie alla presenza di burro di karatè nella sua formulazione);

- è un esfoliante delicato, che aiuta a rimuovere le cellule morte, ammorbidisce le labbra e le prepara al make-up;

- è un color boost, che usato assieme al rossetto aiuta ad esaltarne e sublimarne il colore.

Anche Moisture Glow ha una natura multitasking ed è il prodotto perfetto per chi come me ha una vita frenetica! E’ infatti nello stesso tempo un trattamento che idrata la pelle a lungo e un perfetto primer pre make up che aiuta a uniformare, levigare ed illuminare l’incarnato.

Può quindi essere applicato:

- da solo per idratare e uniformare la pelle;

- prima del make up, per facilitarne l’applicazione e prolungarne la tenuta;

- sopra il make up, per ravvivarlo e ritoccarlo.

Prodotti efficaci e che donano risultati immediati, dal packaging raffinato e pratico, da portare sempre con noi!

Un vero segreto di bellezza a cui non potrete più rinunciare.