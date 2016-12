Come fare la pulizia viso professionale in casa

Quante di noi non hanno più il tempo di andare dall’estetista? Moltissime! Ma l’assenza di tempo non è una giustificazione per trascurare la cura del nostro viso. Per questo motivo sperimentando negli anni ho finalmente trovato il modo di ottenere una pulizia viso professionale ad un costo contenuto e sopratutto da realizzare in casa. Vado quindi ad illustrarvi step by step il mio rituale di bellezza:

1) STRUCCAGGIO E SCRUB LEGGERO: cominciamo la pulizia viso eliminando completamente il make up. Io uso i dischetti di cotone ed il latte detergente Roberts. Finito questo step, uso uno scrub molto leggero e naturale, come ad esempio Oats Oats Baby Scrub.

2) PULIZIA CON DISPOSITIVO: qui viene la parte più importante. Negli anni ho provato molte spazzole sintetiche e guanti esfolianti, ma finalmente ho trovato un prodotto innovativo che pulisce a fondo la mia pelle grazie alle pulsazioni: Luna Play di Foreo. Usarlo è semplicissimo, basta applicare sul viso una minima quantità di detergente delicato, ed accendere il dispositivo massaggiando il viso per 1 solo minuto. Luna Play non è ricaricabile, ma offre fino a 100 utilizzi dando la possibilità di provare 6 settimane di trattamento . E’ in morbido e soffice silicone, ed è adatto a tutti i tipi di pelle. Inoltre garantisce un’ igiene 35 volte maggiore rispetto alle spazzole con setole in nylon che siamo solite utilizzare. Finito questo trattamento risciacquiamo e asciughiamo il viso.

3) MASCHERA: amo le maschere, ne ho tantissime, e mi diverto a cambiarle spesso in base alle stagioni, alle esigenze, e al tempo a disposizione. Una delle ultime che ho scoperto, è quella in tessuto di Garnier Super Energizzante. Se invece ho la pelle più impura del solito uso la Pore Refinig Solution di Clinique.

4) IDRATAZIONE FINALE: anche qui cambio prodotto in base a molti fattori, ma di recente alterno la crema Olaz Total Effects 7in1 e Aqua Focus di Douglas. Entrambe idratanti e perfette al mattino anche come base trucco.

Come avete visto, riprodurre in casa una pulizia viso professionale si può, l’importante è affidarsi a prodotti efficaci. Fondamentale è seguire questi 4 step, investire in un dispositivo di pulizia professionale e sperimentare a ruota vari prodotti fino a trovare la combinazione perfetta.