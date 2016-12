La vita moderna è frenetica, i ritmi sono incalzanti e non sempre si può delegare o rimandare a domani la propria lista delle cose da fare. Magari si potesse! Accade così che spesso noi donne e mamme arriviamo a sera con ancora tantissimi punti della suddetta lista ancora da depennare e la stanchezza che ci assale.

Ferme un attimo… Chi ha detto che non possiamo delegare o rimandare? Noi donne siamo talmente abituate a pensare che sia giusto fare tutto da sole che ci sentiamo in colpa se non abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissate.

La chiave per tornare a vivere: Pensiamo seriamente a cosa cambia se qualcosa di quello che ci eravamo prefissate lo lasciamo indietro? Ovviamente parlo delle cose meno importanti, è chiaro che il bambino è da andare a prendere e la cena sarà da preparare. Però spesso ci sforziamo di cucinare una cena succulenta anche quando non ne abbiamo voglia o di fare l’ultima lavatrice quando gli occhi si chiudono!

Vi riconoscete nella descrizione? La vita va avanti anche se noi non siamo perfette, anzi, forse allenarci a non essere perfette ci aiuterà a vivere meglio! Con meno ansie e a far capire a chi abbiamo a fianco che non siamo delle wonder woman.

Clarins attimi solo per noi. Per permetterci di arrivare a sera con meno stress addosso e una maggior qualità della vita, è necessario che ci ritagliamo degli attimi solo nostri. Troviamo il momento della giornata in cui possiamo staccare la spina, smettere di pensare e rilassarci.

Per me il “mio” momento è la sera. Dopo aver riordinato la cucina e messo a letto Angelo (mio figlio), scaldo il bagno con una stufetta elettrica o con il phon. Adoro il calore e il rumore di entrambe. Poi quando la temperatura è ottimale mi faccio una doccia e dopo essermi messa il pigiama dedico 10 minuti a me stessa.

10 minuti solo nostri con Clarins: 10 minuti nell’arco di una giornata sembrano pochissimi ma provate, si fa fatica a ritagliarseli. Quindi meglio 10 tutti i giorni, che prefiggersi dei rituali che non riusciremo a mantenere con regolarità.

La mia settimana con Clarins.

Domenica. Ho iniziato la mia settimana la sera con Doux Pelling, un peeling leggero effetto gommage che elimina le impurità avvalendosi dell’argilla naturale. Quale modo migliore per dare un taglio con il passato? L’ho applicato su collo e viso (ben asciutti mi raccomando), ho atteso un minuto e poi ho gommato via il prodotto dal centro del viso verso l’esterno.

Lunedì/Venerdi. Con la pelle morbida e ricettiva post gommage, ho applicato tutte le mattine la crema Multi- Active Jour , un trattamento rigenerante del viso. E’ una crema adatta a tutti i tipi di pelle riduce le prime rughe, idrata e rende il viso luminoso.

La sera ho applicato la stessa crema mista a qualche goccia di Booster Energy, una formula ultra concentrata e arricchita con Ginseng, una leggendaria pianta medicinale cinese dalle proprietà stimolanti. Infatti tonifica e ringiovanisce la pelle, attenua i segni della stanchezza e ravviva il colorito.

Sabato. Ho tenuto per il week end Masque Multi-Régénérant, la maschera antietà rilassante che attenua le rughe di tensione. Libera il viso da segni di stress e stanchezza e dona compattezza.

Foto Riccardo Passerini