Party time: siero e crema, per affrontare stress e fatica

Ci sono prodotti che utilizziamo nella routine beauty quotidiana pur non sapendo quale funzione svolgano esattamente. Lo intuiamo, sappiamo che vanno applicati ma non perché. Altri, invece, nemmeno entrano a far parte del beauty case. Uno di questi è il siero per il viso, che regola vuole che venga applicato dopo la detergenza e prima dell’applicazione della crema.

Ma perché farlo? La crema, da notte o da giorno, non è sufficiente a proteggere la pelle? In realtà la protezione, utilizzando un siero, è più efficace e profonda e per varie ragioni. Ne abbiamo individuate 10.

1 Il siero, rispetto alla crema, ha la capacità di veicolare ingredienti e principi attivi più in profondità

2 Penetra più a fondo nella pelle rispetto agli altri prodotti

3 Contiene una concentrazione maggiore di principi attivi

4 Solitamente, rispetto alle creme, i sieri hanno texture più leggere, più assorbibili, vellutate e setose, piacevoli anche al tatto, non grasse

5 Non c’è un solo siero ma molti, a seconda delle esigenze: anti-rughe, illuminanti, anti-ossidanti, perfezionatori dell’incarnato

6 Il siero non va massaggiato sulla pelle ma picchiettato per favorirne la penetrazione

7 Si può utilizzare a ogni età, scegliendo la tipologia specifica per le proprie esigenze. Ad esempio, non a un’anti-rughe a 20 anni

8 Non applicare sulla zona contorno occhi, a meno che non sia un prodotto specifico

9 La sua azione è efficace se abbinata a quella di una crema

10 Il siero non sostituisce una buona crema, la integra e ne potenzia gli effetti

Effetto doppio e potenziato dunque, significa anche effetto booster per la pelle del viso, quando stress, fatica e alimentazione sbilanciata ne mettono a dura prova tenuta e vitalità, con un plus di radicali liberi da combattere e rughe in agguato. C’è un momento più appropriato di questo? Le feste, infatti, si sa, mettono a dura prova l’organismo, che si ritrova con i ritmi squilibrati.

