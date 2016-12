Lip balm, gli ingredienti che ti rendono un’addicted

L’inverno è arrivato e questo significa, per le fanatiche del lip balm, di averne una scorta per tutto il grande freddo. C’è chi infatti non riesce a farne a meno, è più forte di lei: deve stendere strati e strati di burrocacao sulle labbra per sentirsi davvero soddisfatta. Sbagliato. Il consiglio da vera lip addicted è infatti quello di imparare ad applicare il balsamo solo quando la pelle ne bisogno, e non compulsivamente per tutta la giornata.

Questo spiega perché a volte la sensazione è che più si applica il balsamo e più se ne ha bisogno. Perché? Una delle risposte è che la formula scelta non è adatta al proprio tipo di pelle, può essere troppo aggressiva. Se gli ingredienti non sono idonei al bisogno dell’epiderma, le screpolature possono o non guarire o peggiorare. Bisogna stare attente agli ingredienti che potenzialmente possono portare irritazione, come il mentolo, l’eucalipto, l’acido salicilico o prodotti occlusivi come la vaselina che crea una pellicola sulla superficie della pelle, sigilla l’umidità e di conseguenza rende ancora più secche e dolenti le labbra. Questo non vuol dire smettere di usare questi ingredienti ma di farlo con moderazione.

Quindi, come scelgiere il giusto balsamo? Dipende dalle esignenze del momento dell’epiderma. Da provare i lipbalm di Purobio, testati per pelli sensibili e certificati bio da ccpb, vegan ok e nickel tested. Gli ingredienti principali sono l’olio di ricino, un potente antinfiammatorio, il tocoferolo dalle proprietà antiossidanti, l’olio di girasole che nutre e leviga la pelle e la cera carnauba per ammorbidire.

