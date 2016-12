Idee regalo originali: i 6 regali beauty ai quali non avevi pensato

Ogni anno lo stesso dilemma. Se poi siete come me, ai regali natalizi arrivate a pensarci come sempre all’ultimo momento se non la vigilia di Natale. Per questo Natale però, niente più corse al regalo last minute o last second: oggi voglio condividere con voi ben 6 idee regalo originali beauty con le quali stupire le vostre amiche o qualsiasi altra persona speciale! Pronte? Idee regalo originali? Ecco i 6 regali beauty con i quali stupire le amiche

Black mask: se la vostra amica invece ama prendersi cura del suo viso (e se non lo fa, questa è una buona occasione) non potrà non amare la black mask. Una vera e propria maschera dal colore nero in grado di aprire i pori ed eliminare tutti i nostri punti neri che in pochissimo tempo è diventata un must beauty.

Spazzola lisciante per capelli: perchè regalare la classica piastra? Ora c’è la spazzola lisciante per capelli. Super innovativa e davvero semplice da utilizzare, in commercio possiamo trovarne di ogni tipo e per ogni budget.

Spugnetta fondotinta in silicone: è arrivata l’ora di archiviare i pennelli da fondotinta. Tra le idee regalo originali che vi voglio proporre oggi c’è anche lei, la spugnetta trasparente in silicone in grado di fare veri miracoli con il fondotinta. Vi ho incuriosite?

Un phon..diverso dal solito: sto parlando dell’asciugacapelli Dyson Supersonic: un phon completamente reinventato con un design unico che consente un’asciugatura rapida, una riduzione dei danni relativi al calore, un’acustica ottimizzata e una messa in piega semplificata.

SOS beauty kit: un’idea regalo super utile e a portata di qualsiasi portafoglio. Questo beauty kit con un’adorabile trousse riutilizzabile ce lo propone Sephora e contiene: una mini limetta per unghie, una mini pinzetta, uno specchietto, due elastici, due salviettine struccanti express occhi e due salviettine levasmalto express.

Bomba da bagno con sorpresa: quanto sono carine le bombe da bagno? Regalane una speciale: Jewel Candle da la possibilità di regalarne una con una piccola sorpresa all’interno, che sia un anello prezioso o un bracciale.