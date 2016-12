7 tips per preparare la tua pelle al Natale

Natale è alle porte e, per arrivare in splendide e splendenti ai grandi pranzi e cene di Natale e Capodanno, meglio partire per tempo. Parliamo della pelle del viso che, se correttamente trattata, può davvero risplendere e ricompattarsi in pochissimi giorni. Quindi, ecco una tabella di marcia, 7 trattamenti da fare per preparare la pelle del viso ai giorni di festa.

1. Fai uno scrub due volte a settimana, perfetti quelli in micro granuli ma massaggiare sulla pelle alla sera. Poi sciacquare e applicare una buona crema idratante. Aiuterà a eliminare le cellule morte e a rigenerare la pelle: meno rughe e meno impurità.

2. Massaggia il viso con delle digitopressioni. parti dalla fronte e scendi lungo gli zigomi, e mandibola: se lo fai tutti i giorni la pelle del viso si ricompatta all’istante.

3. Fai una maschera intensiva al viso, una a settimana. Sceglila in base alla tua tipologia di pelle, se secca, con rughe, o grassa. lasciala in posa, e vedrai poi la differenza.

4. Applica ogni sera, oltre alla crema viso, anche un siero intensivo. Stendilo prima della crema.

5. Applica una crema nutriente e levigante, ogni sera, anche sul décolleté.

6. Fai uno scrub e poi applica una maschera intensiva anche al collo e décolleté: durante i giorni di festa ti capiterà sicuramente di indossare un abito un po’ scollato. Non farti trovare impreparata!

7. Se vuoi un trattamento più strong, rivolgiti a un bravo medico estetico e regalati due punturine rivitalizzanti! Buone feste!!!