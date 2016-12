Viso rigenerato con Bava di Lumaca Naturaverde Bio

Provare nuovi prodotti, testarne vari per provarne l’efficacia sulle diverse esigenze che ha la pelle del mio viso, è un processo molto lungo e delicato. Sto sempre attenta alle creme e sieri che applico, e cerco sempre prodotti più naturali ed efficaci possibili. Per questo motivo quando ho sentito parlare delle creme a base di bava di lumaca mi sono subito incuriosita ed ho voluto provare sulla mia pelle gli effetti di questo elisir 100% naturale, celebre per le proprietà idratanti, cicatrizzanti ed effetto lifting.

Fra le creme viso, ho scelto di provare la Crema Idratante Intensiva NaturaVerde Bio, perfetta per chi come me, ha una pelle sensibile. La percentuale di bava di lumaca pura contenuta in questa crema è del 10% ed è arricchita con estratti bio di camomilla e burro di karitè, tutti ingredienti di origine naturale. LEGGI ANCHE >> 7 cose da sapere sulla bava di lumaca

La crema viso idratante intensiva Naturaverde Bio con Bava di Lumaca Pura, grazie alle sue molteplici proprietà, stimola la rigenerazione dei tessuti rendendo la pelle elastica e tonica.

Applico la crema 2 volte al giorno, mattina e sera, ed è davvero molto piacevole in quanto ha una texture leggera, si assorbe rapidamente senza lasciare una sensazione di “unto”, ha un odore gradevole e naturale e sento la mia pelle idratata per molte ore! Un vero trattamento di bellezza per una pelle morbida, luminosa e protetta.

In aggiunta alla crema, applico il siero viso rigenerante intensivo Naturaverde Bio con il 10% di Bava di Lumaca Pura una volta al giorno, che grazie alle sue molteplici proprietà, aiuta a mantenere la pelle del viso protetta ed idratata contrastando i segni dell’invecchiamento. La sua formula arricchita con Acido Ialuronico, rende questo siero un valido aiuto contro gli effetti aggressivi degli agenti atmosferici. La tua pelle sarà elastica, illuminata oltre che piacevolmente profumata.

La combinazione di crema e siero con bava di lumaca, riescono a donarmi insieme un effetto lenitivo ed idratante, la mia pelle appare visibilmente più luminosa e rigenerata, levigata e nutrita, priva dai segni dell’acne e del tempo.

Ecco le mie valutazioni per la Crema ed il Siero Naturaverde Bio:

Texture 4

Profumazione 4

Rapidità di assorbimento 5

Durata Idratazione 5

Per agire delicatamente sulla mia pelle anche durante la depilazione, ho provato le strisce depilatorie Naturaverde Bio viso, una vera e propria innovazione grazie alla striscia in bio-plastica biodegradabile ed alla formula al biossido di titanio è arricchita con Oli Bio di Melograno e Camelia provenienti da agricoltura biologica, dalle spiccate proprietà addolcenti e lenitive, assicura massima delicatezza rendendo la pelle vellutata, luminosa e perfettamente depilata.