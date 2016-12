Video guida ai regali di Natale: 10 Idee beauty low cost

Mancano ormai pochissimi giorni al prossimo Natale, giorni durante i quali, tra cene e aperitivi per festeggiare con amiche, conoscenti e colleghi ci si scambieranno i regali di Natale. E per quanto quello dei regali sia sempre un momento di festa il rischio è quello di sforare clamorosamente il proprio budget a causa dell’infinita lista di persone alle quali vogliamo dedicare un pensiero.

Ecco quindi che trovare dei regali di Natale low cost che ci facciano fare bella figura diventa indispensabile per accontentare amici e colleghi senza spendere troppo. Quante volte infatti a causa della fretta e della mancanza di tempo ci troviamo a fare acquisti all’ultimo minuto, magari spendendo più di quanto avessimo messo in preventivo?

Troppe! Eppure ci sono così tante idee sfiziose per fare regali di Natale già con meno di 3 euro.

Per evitare di sbagliare o di farsi prendere dal panico ecco quindi un video, preso dal mio canale Youtube, nel quale vi mostro 10 regali di Natale low cost makeup & beauty che vi potranno aiutare in questa difficile scelta.

Tra una palette Sephora, degli smalti Shaka, un lip kit di Kiko o una palla di Natale Cien le idee per fare felici le persone che vi stanno a cuore vi assicuro che non mancheranno e riuscirete a dedicare un pensiero natalizio a tutti senza mettere a dura prova il vostro conto in banca.

E se qualche idea per i regali di Natale vi dovesse piacere particolarmente potrete “suggerirla” in maniera del tutto casuale ad amici e colleghi che vi dovessero sembrare troppo indecisi su cosa regalarvi.

Vicky❤️