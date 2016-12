Una raccolta di regali per lei unici e sensazionali che sicuramente la faranno sorridere (e che sicuramente utilizzerà!)

E adesso che le regalo? Come posso stupirla? Scelgo un profumo, un set di bicchieri oppure un viaggio? Poco importa che si tratti del compleanno, di Natale o dell’onomastico, stupire una donna è difficile, ma non impossibile!

Ecco una raccolta di regali per lei utili ma non scontati, dei doni preziosi per stupirla nelle ricorrenze importanti e con tutti i budget.

Alt! Fermi tutti! Prima di partire lascia che ti dia un consiglio: i migliori affari per questa tipologia di regalo si fanno online su siti multibrand come Lookfantastic. Io ho fatto il pieno per i regali di Natale: da GHD ad A-derma, da Kerastase a Foreo passando per tantissimi altri e ho risparmiato davvero un sacco. Ah sì, mi sono anche autoregalata la beautybox di Dicembre (e te la mostro su Facebook Alice Cerea).

Iniziamo con la lista dei regali per lei, ne trovi uno per tutti i budget!

Le trousse sono da sempre e per sempre il regalo perfetto per le ragazzine. Contengono tutto l’indispensabile per un make up perfetto e Pupa ne sforna di fantastiche a prezzi accessibili.

Se il tuo obiettivo è stupirla e trattarla come una regina Burberry è quello che fa per te. Le confezione regalo My Burberry è fenomenale (e su profumeriaweb la trovi in offerta!).

I regali tecnologici sono il pensiero perfetto le hi-tech addict (proprio come me!). Se vuoi farle un regalo super regalale un smartphone (ti consiglio Honor 8 è perfetto e io l’ho scelto per me). Se, invece, hai un budget inferiore ciò che ti consiglio è un abbonamento a Playster (simile a netflix ma con musica, videogiochi e libri in quantità) oppure un trattamento di bellezza sulla piattaforma online Vaniday.

Se non hai la minima idea di cosa regalarle entra in uno shop Sephora e lasciati incantare. Troverai tutti i migliori brand: da Dior a Benefit Cosmetics e, in più, le trouse e i mini regali natalizi firmati Sephora sono perfetti come regalo.



Vuoi farle un regalo super? Regalale l’intera collezione per le feste 2016 pensata da Kiko, i colori scintillanti e il profumo intenso la ipnotizzeranno.

Altro valido concorrente di Sephora è Douglas, entra in uno store e lasciati incantare: io per me ho scelto la Trousse ma ci sono delle fantastiche palline per l’albero piene di regali frizzanti.

Hai un budget mini? Da Bottega verde trovi la qualità al miglior prezzo di sempre. Ci sono centinaia di idee regalo: creme, profumi, cosmetici e molto altro ancora! Il lato positivo? Oltre ad essere di ottima qualità sono naturali!

Vuoi regalarle qualcosa per la casa? Da Millefiori Milano trovi tantissime profumazioni per la casa, ti consigli Silver Sparkle, lo adoro!

Beh che ne dici? Hai trovato un regalo per lei? Se la risposta è no qui trovi una raccolta di idee regalo per lei, qui regali per mamma mentre qui tantissimi consigli per i regali di Natale.

Il consiglio migliore? Qui trovi un post super interessante dove ti consiglio i regali per donna in base alla relazione (amiche, mogli, mamme & co).

Ti aspetto su Instagram @alicecerea con tantissimi consigli, alla prossima!