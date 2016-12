Le migliori creme idratanti per l’inverno

La temperatura si abbassa, e la pelle risente dei continui sbalzi climatici. Vento gelido, pioggia ed umidità mettono a dura prova la pelle del nostro viso che si secca ed ispessisce. Per evitare quella fastidiosissima sensazione di pelle che tira, e per dire addio alle pellicine che con il make up si notano ancora di più, dobbiamo idratare. La crema leggera che usavamo 3 mesi fa non va più bene, bisogna trovare dei prodotti più ricchi. Ed ecco che ho testato 4 nuove creme che mi hanno fatto innamorare e di cui vi voglio parlare.

1) Douglas Aqua Focus: Un duo perfetto per preparare la pelle a ricevere il make up e ad idratarla per tutto il giorno. Una texture leggera che si asciuga subito ma che nutre a fondo. Mi piace usare questi due prodotti combinati per ottenere il meglio del meglio tra idratazione e preparazione al trucco. Il profumo è fresco e piacevole, e stendere questi prodotti è una coccola.

2) Olaz Total Effects 7in1: Anche qui ho testato due prodotti della gamma: la crema giorno e quella notte. Il risultato? Viso morbido,luminoso e protetto dai raggi uv. Anche questi prodotti si asciugano in fretta senza lasciare quella spiacevole sensazione di unto. Il profumo è il classico di Olaz, e lo riconoscerei tra mille.

3) Skin Watchers Ceramizing Cream: Questo è un prodotto koreano, diverso dagli altri. La consistenza è più corposa, e la stesura richiede qualche secondo in più. Inizialmente si ha la sensazione si spalmare un primer, ma appena si asciuga la piacevole sensazione di visto idratato in profondità è stupefacente. In estate forse è un pò pesante come crema, per l’inverno è divina. La consiglio a chi ha problemi di secchezza.

4) Clinique Moisture Surge: Probabilmente ve ne avevo già parlato mesi fa, ma io adoro questa crema. Idrata benissimo ma non unge e la trovo perfetta per chi ha la pelle mista, e cerca un giusto compromesso tra effetto opaco ed idratazione.