L’inverno è ormai arrivato e con il cambio delle temperature, il vento, il freddo, l’umidità e altri agenti atmosferici, la nostra pelle inizia a risentirne e ad essere stressata. Capita infatti di avere la pelle secca, arrossata, disidratarsi o irritata. Prendersene cura, per avere così sempre un viso fresco e luminoso è molto importante, è bene quindi ricordate sempre di applicare mattina e sera una crema idratante e bere molta acqua, ma se vediamo che questo non dovesse bastare, è bene 2/3 volte a settimana applicare una maschera idratante.

In questo post ve ne elenco 7 che faranno molto bene al nostro viso e un po’ meno al portafoglio.

ThirstymudTM Maschera Idratante è ideale per uomini e donne di ogni età, aiuta tutti i tipi di pelle a rigenerarsi e a ritrovare la sua naturale luminosità. Va applicata sul viso pulito e asciutto per 10/20 minuti.

Prezzo 21€

I am Real Face Mask Sheet Avocado e Aloe di TonyMoly

Ovviamente non potevano mancare le maschere in tessuto monodose firmate TonyMoly (ormai diventate un trend nell’ultimo periodo) in particolare oggi vi consiglio quella a base di Avocado che dona luminosità alla nostra pelle secca e quella a base di Aloe Vera che invece assicura un intensa idratazione. Va applicata per 10/20 minuti, dopo averla rimossa picchiettare con le dita per facilitare l’assorbimento.

Prezzo 5,50€

Maschera Reidratante Lenitiva di Collistar

Collistar ci presenta invece questa Maschera per pelli ipersensibili, regala al viso un aspetto subito più fresco e luminoso, rende la pelle setosa, levigata e tonica, attenua i rossori e lenisce irritazioni e disagi cutanei. Stendere sul viso e lasciarla agire per 10 minuti, rimuovere con una spugnetta umida e risciacquare. Prezzo 19,50€

Hydra Bomb di Garnier

Hydra Bomb è una maschera in tessuto super idratante e opacizzante per pelli miste o grasse. Arricchita con estratto di tè verde, acido ialuronico e siero idratante, dona al viso un trattamento riequilibrante. Lasciare in posa per 15 minuti.

Prezzo 2,90€

Maschera nutriente Intensiva di Nivea

Nivea e con la sua Maschera con estratto di miele e olio di mandorle, ci aiuta e lenire e a nutrire le pelli più stressate, donandogli un aspetto vellutato e lasciandola morbida e profumata. Va applicata per circa 15 minuti, successivamente va rimossa con una velina.

Prezzo 1,30€

Hydra Pro Mask di Kiko Milano

Hydra Pro è una maschera adatta a tutti i tipi di pelle, grazie all’acido ialuronico e all’estratto di fico d’india e burro di karitè, idrata, dona luminosità e morbidezza alla nostra pelle. va applicata 1 o 2 volte a settimana e dopo 15 minuti va rimossa accuratamente.

Prezzo 8,90€

Non mi resta che augurarvi un meraviglioso relax con queste maschere super idratanti!

Veronica Giuffrida