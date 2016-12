Clarins ti libera dallo stress che ti si legge in faccia

Oggi lo stress sembra essere diventato una componente immancabile nella vita di tutti i giorni. Le ragioni sono tante: il computer che non funziona, la connessione che zoppica, il frullatore che si inceppa. Ma lo stress non è solo causato dalla tecnologia, anche i piccoli incidenti di percorso nella routine quotidiana creano ansia: la mancanza di sonno, la vita frenetica, il ritardo a un appuntamento importante, le chiavi dell’auto che non vogliono mai farsi trovare, le bimbe che decidono di farti impazzire con i loro impegni dopo scuola. La tensione si alza, l’umore si abbassa e gli effetti ti si leggono in faccia. Lo stress è una lite che fai con te stessa e nove volte su dieci, non sai neanche perché è cominciata. Basta solo fare la pace… con il destress.

Dicesi destress ogni piacevole attività ricreativa nata dall’esigenza di annientare lo stress e le cause che lo hanno provocato. È una sorta di stretching dei momenti più duri con cui si tenta di distenderli.

Ognuno ha i suoi metodi. Io mi rilasso trovando un po’ di tempo per me, mi bastano dieci minuti purché trascorsi facendomi una coccola. Un po’ di shopping, una nuotata, una passeggiata con il mio cane, una tisana calda, la chiusura di un capitolo lasciato in sospeso e quando faccio sul serio, una maschera rilassante. La Maschera Multiregenerant di Clarins è la prima maschera antietà per un viso visibilmente più giovane, levigato e radioso in soli dieci minuti.Contribuisce ad attenuare le rughe di tensione e a liberare il viso dai segni di stanchezza. La pelle appare subito più luminosa, morbida, levigata ed è pronta ad affrontare il secondo round. Ma come ho detto, lo stress è una componente fissa della routine quotidiana, ecco perché servono ulteriori alleati con cui combatterlo in modo concreto.

Multi-Active Crema Giorno è il trattamento rigenerante contro le prime rughe. La sua tecnologia si ispira alle più recenti scoperte scientifiche, attenua visibilmente le prime rughe, esalta la luminosità, idrata e prolunga la giovinezza della pelle. Ora dopo ora. Giorno dopo giorno. E abbinata a cinque gocce di Booster Repair i risultati sono ancora più evidenti. La sua formula ultra concentrata arricchita con estratto di pianta medicinale allevia la mancanza di comfort, ottimizza il recupero cutaneo e attenua gli eventuali rossori provocati dagli agenti esterni. Anche una detersione a regola d’arte contribuisce a mantenere la pelle in buona salute, la Crema Gommante Delicata Doux Peeling è un gommage che elimina le impurità grazie all’argilla naturale, illuminando immediatamente tutti i tipi de pelle, anche la più sensibile, rispettandone l’equilibrio e il pH, lasciandola pulita, morbida e radiosa. E se proprio lo stress non vuole saperne di uscire dalla tua vita, non considerarlo come un ostacolo, ma piuttosto come un mezzo con cui raggiungere un risultato.