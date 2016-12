5 regali di Natale beauty a meno di 20€

Il countdown per Natale è già iniziato, le lucine addobbano le strade, gli alberi iniziano a decorare le nostre case, e come ogni anno ci troviamo a combattere con delle idee regalo originali e sfiziose.

La regola d’oro è sicuramente fare una lista delle persone a cui vogliamo fare un regalo di Natale con affianco al nome un’idea regalo. Ma se le idee scarseggiano è pur sempre utile fare un giro per negozi o un giro online.

Oggi spero di darvi una mano consigliandovi 5 regali a tema beauty a meno di 20€, per l’amica beauty addicted o la suocera che ci tiene a curarsi.

1. La spazzola Tangle Teezer (16,50€) è un classico che ormai non si può non avere. Una spazzola con i dentini in silicone che districano i capelli senza spezzarli. La trovate in tantissimi colori e fantasie ed è comodissima nella versione compact da portare in borsetta.

2. Makeup Eraser (19,90€) ovvero un panno rimuovi trucco per struccarsi in un batter d’occhio. Basterà bagnare il panno con dell’acqua tiepida e struccherà anche il trucco waterproof, provare per credere. Il panno è lavabile in lavatrice e riutilizzabile. Perfetto per l’amica che non ha mai tempo ne voglia di struccarsi.

3. Un regalo makeup può essere la palette Spectrum di Zoeva. Una palette che contiene all’interno quattro tonalità di blush ed terre disponibile in due varianti.

4. Per me è stato amore a prima vista con il cofanetto The Holiday Magic Food di TonyMoly (19,90€). Un kit di prodotti viso, mani e labbra dal packaging a dir poco delizioso.

5. Sempre di TonyMoly ha un packaging delizioso anche la Latte Art Milk.Cacao Pore Pack (1490€) ovvero una maschera purificante per il viso a base di panna e cacao in polvere.