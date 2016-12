Maschere in tessuto che passione!

Per chi ancora non le conoscesse stiamo parlando delle maschere in tessuto, un’ottima alternativa alle classiche maschere, si tratta di “fogli” da applicare sul viso, sono semplici da usare e imbevute di diversi sieri in base alle necessità.Ecco qualche trucco per utilizzarle al meglio.

Prima di applicarla lasciatela in frigo, ancora chiusa nella busta, per una decina di minuti. L’effetto freddo vi garantirà un viso rilassato ed eliminerete la ritenzione idrica tipica ad esempio della zona intorno agli occhi.

Se applicate la maschera la sera, una volta rimossa lasciate agire il restante prodotto sul viso senza risciacquarlo o massaggiarlo. Così sfrutterete al massimo il loro potere rigenerante anche durante la notte!

E per finire conservate la busta chiusa in frigorifero fino alla mattina seguente. Infatti una volta aperta e usata la maschera, all’interno ci sarà ancora qualche goccia (anzi più di qualche goccia!) di prodotto. Potete applicarlo la mattina sul viso prima del make-up per una pelle radiosa e rilassata.

Massaggiate delicatamente fino ad assorbimento e procedete poi con la vostra skin routine.

Per finire assicuratevi di scegliere la maschera più adatta a voi. Se avete la pelle grassa optate per la maschera al Thé Verde. Per la pelle mista scegliete quella alle alghe, purifica la pelle, ideale per disintossicarsi dai residui di smog e make-up dopo una giornata di lavoro. Le trovate da Sephora a 3,90€.

Se avete la pelle disidratata, in particolar modo con l’arrivo dell’inverno, scegliete Hydra Bomb di Garnier con melograno e siero idratante a 2,50€.

Per le pelli secche invece servono elementi nutrienti come l’avocado di Tony Moly, e l’olio di argan che troviamo nella maschera rigenerate Iroha, i prezzi partono da 5,90€ circa.

Prezzi minuscoli per un trattamento intensivo, completo ed economico vero?

Ora sapete come usarle al meglio ed evitare ogni spreco. Una sola maschera a settimana vi garantirà un viso radioso e luminoso. Provare per credere!