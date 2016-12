Bava di Lumaca pura, il segreto delle creme Naturaverde Bio

Avete già provato cosmetici a base di Bava di Lumaca pura? Oggi vi racconto la mia beauty experience con le creme viso e corpo di Naturaverde Bio.

La bava di lumaca è diventata molto conosciuta grazie alle sue proprietà benefiche per la pelle. Non è più un segreto che sia in grado di prevenire ed eliminare le rughe, così come si è scoperto che riduca le smagliature e cancelli le cicatrici, causate da ferite e ustioni di primo grado. E’ diventato un ottima alleata contro l’acne, in quanto non solo la controlla ma la elimina definitivamente. E inoltre questo attivo miracoloso “cancella” le macchie scure causate dal sole. Niente male, vero?

Ecco perché sono stata entusiasta di provare questi cosmetici che contengono bava di lumaca pura.

Come funziona la bava di lumaca? E’ molto interessante capire come lavora la bava di lumaca. Quando entra in contatto con la nostra pelle, ritarda l’invecchiamento dei tessuti cutanei e li protegge dall’azione ossidante dei radicali liberi. Ciò significa che va a migliorare la sua elasticità, compattezza, densità e struttura. Inoltre agisce anche in presenza di irritazioni, alleviando gli arrossamenti e le ferite cutanee causate ad esempio dalla ceretta (ma di questo ne parleremo nel prossimo post dedicato alla depilazione con i prodotti Naturaverde Bio). La bava di lumaca pura ha una duplice funzione: stimola la formazione di collagene, elastina e dei componenti dermici che contrastano i segni di fotoinvecchiamento e inoltre riduce al minimo il danno causato da invecchiamento precoce della pelle.

Negli ultimi anni i prodotti contenenti bava di lumaca hanno “invaso” il settore del beauty e della cura della bellezza. Ma è necessario saper distinguere quelli che davvero hanno bava di lumaca pura. I prodotti di Naturaverde Bio, contengono una percentuale pari al 10% di bava di lumaca pura. Ciò significa che l’utilizzo dei loro prodotti aiuta la riparazione e rigenerazione della pelle, oltre ad idratarla e contrastare i segni di fotoinvecchiamento.

I primi due prodotti che ho testato sono il siero viso rigenerante intensivo e la crema idratante intensiva. Due cosmetici che abbinati sono un vero portento contro l’invecchiamento della pelle.

Siero viso rigenerante intensivo Natauraverde Bio: oltre ad avere bava di lumaca pura, possiede con Acido Ialuronico e Aloe Vera Gel Bio. Appena si applica, si percepisce la texture leggera e la sua profumazione delicata. La pelle appare subito idratata ed è come se la preparassimo a ricevere il vero nutrimento che poi da la crema idratante intensiva. La mia opinione personale non può che essere eccezionale.

Texture: 5

Profumazione: 5

Rapidità di assorbimento: 5

Durata dell’idratazione: 5

Crema idratante intensiva Naturaverde Bio: non solo contiene bava di lumaca, ma anche estratti Bio di Camomilla e Burro di Karitè. Cosa mi ha colpito? appena provata, mi ha conquistato per la sensazione di freschezza che lascia sulla pelle. La sua texture cremosa e leggera la rende una delle mie creme preferite. Il suo profumo e delicato e si sente un delicato aroma di camomilla. Per quanto riguarda l’assorbimento, devo dire che è stato come “dare da bere alla pelle”. In pochi secondi la pelle ha assorbito questo elisir di bellezza e la mia valutazione dopo una settimana, non può che essere ottima:

Texture: 5

Profumazione: 4

Rapidità di assorbimento: 5

Durata dell’idratazione: 5

Crema corpo elasticizzante intensiva Naturaverde Bio: Anche questo cosmetico, oltre a contenere bava di lumaca pura al 10%, possiede Aloe Vera Bio. La mia prima impressione è stata quella di vederla come la crema corpo perfetta per chi ha la pelle secca. Questo dovuto alla sua ricca texture. In realtà, una volta applicata sulle gambe e braccia, ho scoperto che oltre a lasciare una sensazione prolungata di freschezza, si assorbe in pochi secondi. Mi ha conquistato per la durata d’idratazione. Infatti dopo otto ore dall’applicazione, la mia pelle appare idratata e morbida.

Texture: 5

Profumazione: 5

Rapidità di assorbimento: 5

Durata dell’idratazione: 5



In generale Naturaverde Bio, mi ha colpito molto positivamente. Sono riuscita a percepire da subito che si tratta di un’azienda che vuole proporre solo il meglio. I prodotti si presentano anche con un packaging che ricorda la natura e che racconta la voglia di presentare un cosmetico fatto con amore e passione. Presto vi parlerò anche della loro linea per la depilazione che sto utilizzando in questi giorni.

