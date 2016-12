Quattro rimedi naturali da provare subito

Sarete sicuramente incappate nei trend beauty più famosi del web, da quelli più lussuosi (vedere alla voce: gold facial mask) a quelli che seguono la scia eco-green . La tendenza del momento, dettata sopratutto dalle celebrities e non, è quella di seguire una beauty routine con ingredienti e rimedi naturali.

Vi ricordate il trend del no poo? Ha conquistato il cuore delle star perché permette di sostituire shampoo e schiume, sostituendolo con oli vegetali e prodotti di co-washing.

Il bicarbonato è un altro ingrediente con cui realizzare ricette beauty versatili, così come l’olio di ricino – ricco di acido ricinoleico – che serve a migliorare l’aspetto dei capelli e dei cerchi scuri intorno agli occhi. E come non menzionare la bava di lumaca, ingrediente100% naturale amato dall’attrice Katie Holmes, che vanta proprietà idratanti, cicatrizzanti, antibatteriche e liftanti.

Perché dare almeno una chance alla bava di lumaca?

1 – Idrata: nutre costantemente la barriera idrolipidica della pelle grazie ai mucopoli saccaridi, che trattengono l’acqua sulla cute a lungo;

2- Lenisce: grazie all’allantoina combinata con mucopolisaccaridi e proteine, ideale per screpolature quando fa freddo;

3– Illumina: grazie all’alto tasso di idratazione che rigenera i tessuti;

4-Rigenera: grazie alla formulazione con vitamine e proteine;

4 – È antirughe: stimola la sintesi del collagene nativo dovuta all’acido glicolico combinato al collagene, elastina, vitamine e mucopolisaccaridi.

5 – È antismagliature: l’elastina presente al suo interno ha effetto anche su quelle bianche.

6 – Migliora i segni dell’acne: grazie all’acido glicolico al potere esfoliante, levigante, purificante e antiuntuosità dell’acido glicolico.

Beauty reporter: Nayla Carvalho