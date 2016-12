Menopausa, subdola compagna: vero o falso?

Ci sono tappe ineludibili nella vita di una donna, dal punto di vista fisico. E se scegli di evitare con scientifica sicurezza la gravidanza, alla menopausa non ti puoi sottrarre. La senti arrivare poco per volta, all’inizio non capisci ma alla terza vampata di calore improvviso anche a due gradi sottozero, dopo che hai esaurito ogni alibi (“il clima è proprio impazzito, senti che caldo a gennaio” e “è proprio vero che non ci sono più le quattro stagioni”) inizi a intuire che è arrivato il tuo momento. Quanto poi davanti a un’ipotetica scelta: uomo o cioccolatino, ti orienti verso il secondo o quando sali su una bilancia e hai preso quei due o tre chili che poi proprio non ti vogliono abbandonare… beh! Non ti rimane che armarti di stoica pazienza e sopportazione: in fondo, si tratta di ormoni!

C’è poi la pelle, che risponde mettendosi quasi a riposo. Ma per fortuna molti brand cosmetici hanno pensato a questo problema con dei trattamenti ad hoc, veri elisir specifici per questa nuova fase della vita. Tra questi Lierac, che con Arkéskin+ ha dato vita a una skin routine specifica che va ad agire sull’alterazione dello stato della pelle e in particolare sulla secchezza. Perché in fondo, sì, si tratta proprio di ormoni!