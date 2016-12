Occhiaie, male di stagione

Una donna su tre lamenta di avere le occhiaie, e di sembrare più stanca e spossata di quello che in realtà è. Le motivazioni sono tante: il cambio di stagione con sbalzi di temperatura continui, lo stress, l’alimentazione sbagliata e il dormire poco o male. Tutti questi fattori noi donne li accusiamo lì, nel contorno occhi – la zona del viso più delicata e vulnerabile a causa dello spessore molto ridotto, della scarsità di ghiandole sebacee e dell’elevata mobilità muscolare – e quando ci guardiamo allo specchio spesso e volentieri pensiamo (o meglio, speriamo) che questi brutti segni possano scomparire con il correttore, fino a ritrovare freschezza e luminosità. Sì e no. Ecco gli step da seguire, per uno sguardo privo di imperfezioni.

Tutto inizia con il riposo. E l’alimentazione.

Inutile ripetervi che dormire 8 ore a notte, possibilmente a testa in su e con il busto sollevato, fa bene perché evita il ristagno di sangue intorno alle orbite. Se non potete, almeno aiutatevi con qualche super cibo. I canonici 2 litri e 1/2 di acqua, una carica di integratori (vitamine-magnesio-potassio) e frutta e verdura in grado di purificare la pelle, come i finocchi, le banane, i cibi ricchi di vitamina C – come gli agrumi e i frutti di bosco – e quelli antiossidanti come il mirtillo nero.

I rimedi della nonna

Fate del freddo il vostro miglior amico, come patch ghiacciati, creme lasciate in frigo e l’abitudine di lavare il viso con l’acqua gelida la mattina, appena sveglie. Altro benefit è l’olio di ricino: provate a picchiettare il dito imbevuto nell’infusione (la trovate in farmacia) sulla zona da correggere. Infine, la sera come momento di relax, un impacco agli occhi con la camomilla raffreddata.

Imparate a distinguere il vostro problema.

Le borse sono causate dalla fragilità capillare e dal conseguente accumulo di liquidi sotto gli occhi. Questi gonfiori perioculari si accentuano con la fatica, lo stress e il passare degli anni. Le occhiaie sono dovute ad alterazioni del microcircolo che, a causa del piccolissimo spessore cutaneo, lasciano trasparire zone d’ombra con tonalità bluastre nell’angolo interno dell’occhio fino a estendersi verso il contorno. Le micro-rugosità, chiamate anche “zampe di gallina”, sono i primi segni del tempo dovuti ai ripetuti movimenti delle palpebre. Per ogni inestetismo esiste una crema specifica, mirata per risolvere il problema. Oftalmologicamente testata è la linea Defence Eye di Bionike, con tre prodotti dedicati ai singoli inestetismi.

Infine, sì al (giusto) make-up.

Bisogna però non sbagliare il colore. No al fondotinta, sì ai correttori. Regola generale: imparate a frizionare, picchiettando con i polpastrelli, il contorno occhi. La microcircolazione si attiva e il trattamento successivo avrà un risultato maggiorato. Coprite poi l’inestetismo con un colore uguale al vostro incarnato, e completate con una tonalità rosata per mettere ko i segni di affaticamento.