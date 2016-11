Errori brufoli

La comparsa dei brufoli è un inestetismo così fastidioso e imprevedibile che non può che attirarsi le maledizioni dell’intero mondo femminile (e non solo!). Ma se vi dicessimo che, inconsapevolmente, spesso siete proprio voi a peggiorare la situazione? Tra false credenze e soluzioni metropolitane, districarsi nella ‘giungla’ dei brufoli è davvero complicato.

Ecco i più comuni errori da non fare quando avete a che fare con un brufolo:

1. Tormentarlo. L’errore in assoluto più comune, a cui poche possono resistere, è tormentare continuamente il brufolo in tutti i suoi stadi vitali: nascita, sviluppo e (probabile) morte per schiacciamento. Toccarlo continuamente non farà che infiammarlo ulteriormente e peggiorare la situazione. La tentazione è indiscutibile, ma fatevi forza e lasciatelo in pace. Vietatissimo, oltretutto, schiacciarlo con le dita o quando è ancora rosso e gonfio.

2. Abbandonarlo a se stesso. “Ma come?” Direte voi “Ci è appena stato detto di non tormentarlo!”. Beh certo, non va tormentato, ma neanche lasciato lì come se niente fosse. Se la terapia d’urto non va bene, bisogna giocare d’anticipo. Quando il brufolo è ancora rosso tentate un trattamento disinfiammante, come la sempre valida maschera all’argilla.

3. Smettere di idratare la pelle. Molte persone credono che, essendo spesso i brufoli dei prodotti di pelle grassa, sia bene smettere con l’idratante così da non ungerla ulteriormente. Sbagliato! Certo, meglio evitare gli idratanti aggressivi a base oleosa, ma idratare la pelle rimane importante per renderla più forte ed elastica. Anche perché la maggior parte dei trattamenti antibrufoli la seccano tantissimo!

4. Trascurare lo sporco. In presenza di brufoli, il mantra deve essere ‘pulizia’. Lo sporco è in agguato ovunque: sulle mani, sui capelli che ci cadono sul volto, sui pennellini che usiamo per applicarci trucco e trattamenti. Prestate attenzione a pulire sempre tutto o, con i batteri, i vostri brufoli faranno festa.

5. La doccia calda. Sì, siamo nella stagione fredda e sì, la doccia calda calda è una goduria; ma non va bene per la nostra pelle brufolo-friendly. La pelle, infatti, produce degli strati protettivi per difendersi dai batteri (che causano i brufoli) e il calore eccessivo va proprio a danneggiare questi strati. Non vi chiediamo di farvi docce gelate, ma almeno di optare per acqua tiepida leggermente calda invece di ‘temperature-vulcano’.