Regalo Natale, sei indecisa vai in farmacia

Se siete indecise sul regalo di Natale, cancellate ogni dubbio con il doppio regalo: un cofanetto beauty Lierac e una borsa o trousse firmata The Bridge, brand artigianale top quality italiano nato nel 1969 a Firenze.

I cofanetti Lierac saranno in vendita in farmacia a partire da dicembre. In omaggio, insieme al cofanetto acquistato, si riceverà una borsa a secchiello o una trousse firmata The Bridge.

Cosa contengono i cofanetti Lierac? Quelli delle linee cult del brand: Liftissime specifica antietà, Hydragenist, per idratare ossigenare e rimpolpare la pelle del viso.

Ma anche Magnificence, per combattere righe e dare tonicità alla pelle, Premium, l’antietà globale, ma anche Lierac Homme per la rasatura e antietà e Sensorielle, i rituali da spa.